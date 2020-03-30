معظم بورصات الخليج تتراجع الأثنين بعد هبوط أسعار البترول

مع تصاعد المخاوف من أن إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا قد تستمر لشهور.

تراجعت معظم بورصات الخليج يوم الاثنين تحت ضغط من ضعف أسعار النفط وتصاعد المخاوف من أن إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا قد تستمر لشهور.

وهبطت عقود خام القياس العالمي برنت 2.08 دولار، أو بنسبة 8.3%، إلى 22.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 1127 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد تراجعها في وقت سابق إلى 22.58 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2002.

بورصات الخليج تتراجع

وهبط مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 3.5% مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 5% في حين انخفض سهم مجموعة إتصالات بنسبة 3.1%.

وهبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 2.3% مع نزول سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 4% وسهم إعمار العقارية بنسبة 4.1%.

وقررت الإمارات السبت تمديد حظر التجوال الليلي حتى يوم 5 أبريل القادم. وذلك بعد أن أعلنت عن 570 إصابة بفيروس كورونا.

وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.8%. وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 3.3%.

وتراجع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 1.9%.

أول حالة وفاة بفيروس كورونا

وأعلنت قطر عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمواطن من بنجلادش مقيم بها، ويصل عدد المصابين بالفيروس إلى 634 شخصا، ويعد غالبيتهم من العمالة المهاجرة حيث يمثل الأجانب معظم القوة العاملة.

ومن بين بورصات الخليج، هبط المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.1%، وذلك بضغط من خسائر سهم بنك الراجحي المقدرة بنسبة 2.4 %. وتراجع سهم البنك الأهلي التجاري بنسبة 1.5%.

وقررت السعودية حظر الدخول والخروج من جدة يوم الأحد وتوسعت في قواعد العزل، وذلك بعد الاعلان عن أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا الذي يواصل الانتشار في المنطقة على الرغم من إجراءات قوية تم تفعيلها لاحتوائه.

وتم في دول مجلس التعاون الخليجي تأكيد حوالي 3500 حالة اصابة بالفيروس يرتبط معظمها بالسفر لإيران و16 حالة وفاة بالمرض.

