معظم المؤشرات الخليجية تغلق الاثنين على ارتفاع وتراجع بورصة البحرين

أغلقت معظم المؤشرات الخليجية الإثنين، على ارتفاع محققة بداية قوية مع بداية الأسبوع، ما عدا بورصة البحرين التي أغلقت على انخفاض.

وأغلق المؤشر العام لأسواق المال السعودية تاسي مرتفعاً بنسبة 1.21% حيث حقق 12808 نقطة بقيمة 5.5 مليار ريال تم تنفيذها من خلال 155.3 مليون صفقة عن طريق تداول 144.7 مليون سهم.

وقد ارتفعت 139 شركة وكان أبرز الشركات المرتفعة ناداك بنسبة 6.94 % ومسك بنسبة 5.15% وأنعام القابضة بنسبة 5.11% وبوبا العربية بنسبة 4.59%، كما بلغ عدد الشركات الخاسرة 59 شركة تصدرتها زجاج بخسارة 2.86%، وأسمنت السعودية بنسبة 2.81% وإعمار بنسبة 2.23% ومؤشر إتش إس بي سي أم تي 30 بنسبة 1.92%.

صعود معظم المؤشرات الخليجية

كما أغلقت سوق الأسهم الكويتية على ارتفاع طفيف بنسبة 0.18% وتحقيق 8,493.67 نقطة، بحجم تداول 64.3 مليون سهم بقيمة 30.1 مليون دينار كويتي، حيث ارتفعت 31 شركة وانخفضت 66 شركة وكانت أبرز الارتفاعات شركات تعليمية ومبرد وأرزان وصلبوخ وأبرز الانخفاضات الصفاة ورمال وبيت الطاقة وتنظيف.

وفي قطر أغلق المؤشر العام لبورصة قطر على ارتفاع بنسبة 1.34% محققاً 12977 نقطة من خلال تداول 104.09 مليون سهم بقيمة 440.2 مليون ريال قطري حيث ارتفعت 29 شركة وانخفضت 14 شركة وتصدرت الارتفاعات مجمع المناعي ب 5.43% والدولي ب4.36% والأسمنت ب3.74% وأوريدو ب3.48% وأبرز الشركات المنخفضة تصدرتها الأهلي ب3.58% والطبية ب2.26% وأعمال ب1.67% ودلالة ب1.18%.

كما أغلقت بورصة مسقط على ارتفاع بنسبة 0.28 % محققة 4135 نقطة بتداول 7.05 مليون سهم بقيمة 979.5 ألف ريال عماني حيث ارتفعت 6 شركات تصدرتها سيمبكورب صلالة بنسبة 9.86% والعنقاء للطاقة ب 2.04% والوطنية للتأمين على الحياة والعام ب 1.24% وعمان للاستثمارات والتمويل ب 0.70% وخسرت 9 شركات وكان أبرز الخاسرين الباطنة للطاقة بنسبة 2.04% والأنوار لبلاط السيراميك ب 1.36% والأنوار للاستثمارات ب1.15% والشرقية للاستثمار ب 1.04%.

كما انخفضت مؤشرات بورصة البحرين بنسبة 0.10% بتحقيق 1901 نقطة بحجم تداول 4.3 مليون سهم بقيمة 673.3 ألف دينار بحريني، وقد ارتفعت شركة واحدة هي شركة الاتصالات البحرينية – بتلكو بنسبة 0.20% وانخفضت 3 شركات هي عقارات السيف بنسبة 3.03% ومجموعة جي اف اتش ب 1.64% والبحرين والكويت ب0.62%.