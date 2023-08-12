معظم المؤشرات الأمريكية تغلق الجمعة منخفضة عقب صدور بيانات أسعار المنتجين

غلب التراجع على أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة، عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين، والتي عكست وصعًا مختلطًا لمسار التضخم في البلاد، بعد بيانات اسعار المستهلكين.

وفي ختام الجلسة، هبط مؤشر ناسداك بنسبة 0.6% جراء جولة بيعية طالت أسهم أشباه الموصلات مثل شركة ادفانسد مايكرو ديفايزز ونيفيديا ومايكرون، بحسب موقع سي إن بي سي.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 105 نقطة، أو بنسبة 0.3% بقيادة شركة ميرك آند كو وتشيفيرون.

وأظهرت البيانات الصادرة الجمعة، نمو أسعار المنتجين في الولايات المتحدة 0.3% على أساس شهري في يوليو، مقارنة بتوقعات أشارت إلى 0.2% فقط، وهي أكبر زيادة شهرية منذ يناير.

وجاء ذلك بعدما أظهرت البيانات، الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 3.2% في يوليو، على أساس سنوي، في حين كان متوقعًا ارتفاعه 3.3%.

وأمل المستثمرون أن تساهم بيانات النمو في أسعار المستهلك، في تشجيع مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على إنهاء دورة التشديد النقدي، لكن بيانات اليوم قد تعني أنه سيتريث لبعض الوقت، قبل تبني هذا الاتجاه بنحو صريح.