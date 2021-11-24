معظم البورصات الخليجية ترتفع الأربعاء.. وصعود سهم الراجحي

أنهت غالبية أسواق الخليج تعاملات الأربعاء على صعود شبه جماعي بقيادة السوق السعودية التي واصلت صعودها للجلسة الثانية تواليًا مع عودة سهم الراجحي لمسار الصعود مجددًا.

صعود سهم الراجحي

وفي باقي أسواق المنطقة انحسرت الضغوط البيعية في دبي بعد عمليات جني أرباح، فيما أغلقت سوق أبوظبي مستقرة دون تغيير يُذكر.

وتراجعت سوقا الكويت وقطر على نحو طفيف مع استمرار الضغوط البيعية، فيما طغى المزاج السيئ للمستثمرين الأفراد على أداء بورصة مصر في جلسةٍ افتقرت إلى العوامل المحفّزة.

سوق دبي المالية

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالية بنحو 0.4% في جلسة الأربعاء مع انحسار موجة التصحيح وجني الأرباح التي سيطرت على التداولات في الجلسات الثلاث السابقة، وجاء الدعم من سهم إعمار العقارية الذي ارتفع بنحو 1% بعد 3 جلسات من الضغوط البيعية تزامنت مع إعلان الشركة الانتهاء من عملية اندماجها مع إعمار مولز.

وخالف السهم القيادي الإمارات دبي الوطني الاتجاه الصاعد للمؤشر منخفضًا بنسبة 0.75% ليسجل الجلسة الرابعة على التوالي من التراجع ليصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر، ويأتي هذا التراجع على سهم البنك؛ على خلفية انكشافه على هبوط الليرة التركية مع امتلاكه أغلب أسهم بنك دينيز التركي.

سوق أبوظبي المالية

تماسك المؤشر العام بالقرب من مستوياته القياسية البالغة 8400 نقطة، بعد تراجعه بنسبة طفيفة في جلسة الأربعاء؛ بضغط من سهم العالمية القابضة.

وسجل سهم اتصالات خلال الجلسة إغلاقًا قياسيًّا جديدًا بعد ارتفاعه إلى مستويات الـ30 درهمًا للمرة الأولى في تاريخه.

سوق مسقط للأوراق المالية

ارتفع مؤشر MSX30 في سوق مسقط بنسبة 1.4% ليتجاوز مستويات 4100 نقطة للمرة الأولى له في نحو 5 أشهر، وجاء الدعم من سهم بنك صحار الذي قفز بنسبة 6% ليصل إلى أعلى مستوياته في نحو عامين، وصعود سهم بنك نزوى بنسبة 4% ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام.

وكشف بنك صحار الدولي عن تقديم عرض الى بنك نزى للاندماج بين البنكين دون توضيح أية تفاصيل حول عملية الاندماج.

بورصة قطر

انخفض المؤشر العام بنسبة 0.05% متراجعًا للجلسة الرابعة على التوالي مع استمرار سيطرة التصحيح السعري على التداولات، عقب وصول المؤشر إلى أعلى مستوياته في أكثر من 6 سنوات، وتماسك سهم مجموعة QNB فوق مستويات الـ20 ريالًا رغم جني الأرباح وتراجعه بنسبة 0.24% في جلسة الأربعاء.

السوق السعودية

عاودت السوق السعودية الصعود مجددًا مع قفزة للأسهم القيادية؛ وفي مقدمتها سهم الراجحي صاحب الوزن النسبي الأكبر على مؤشر السوق.

وأغلق مؤشر السوق الرئيسي مرتفعًا بنحو 1% في وقتٍ ارتفع فيه سهم الراجحي بنحو 3% ليدعم اتجاهًا صاعدًا للسوق السعودية.

وقالت مصادر صحفية إن نيوم السعودية بصدد تعيين مستشار مالي لحزمة مشروعات بنحو نصف تريليون دولار.