معظم الأسواق الأوروبية تغلق الإثنين مرتفعة بقيادة أسهم التجزئة

ارتفعت معظم الأسواق الأوروبية في ختام تعاملات الاثنين، ونمت بشكل متواضع إثر مكاسب الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر «ستوكس 600» لعموم أوروبا بنسبة 0.3% ، مع مكاسب بقيادة أسهم التجزئة التي ارتفعت بنسبة 0.8%. وسجلت أسهم التعدين خسائر بنحو 1.1%.

أداء الأسهم الأوروبية

ونما مؤشر داكس في فرانكفورت بنسبة 0.2% إلى 15602.73 نقطة، وقفز مؤشر «باريس كاك 40» بنسبة 0.5% إلى 7387.94 نقطة.

وتراجع مؤشر «فوتسي 100» القياسي في لندن 0.1% إلى 7939.59 نقطة، متأثراً بخسائر أسهم التعدين الثقيلة.

إلى ذلك، تباينت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الليل حيث استوعب المستثمرون هدف النمو الصيني الذي تم تحديده في جلسات البرلمان.

أداء الأسواق الأوروبية

في غضون ذلك، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، الاثنين، حيث تطلع «وول ستريت» إلى أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية وآخر التعليقات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وستكون هناك شهادة أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء، من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والتي ستعطي المستثمرين فكرة أفضل عما يفكر فيه البنك المركزي بشأن التضخم وحملته لرفع أسعار الفائدة.

وسيكون جدول الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة محط التركيز الرئيسي هذا الأسبوع، مع توقعات برؤية توظيف بارد، مما يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على وتيرة رفع أسعار الفائدة أصغر.