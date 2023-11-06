معظم الأسهم الخليجية تغلق مرتفعة.. وسط إشارات على انتهاء أمريكا من رفع الفائدة

أغلق معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، على ارتفاع بعد أن أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر، مما عزز الآراء بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما انتهى من رفع أسعار الفائدة.

وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أكتوبر، لأسباب منها، إضراب للعاملين في شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت.

ومنح قرار البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء ترك أسعار الفائدة دون تغيير وتعليقات رئيسه جيروم باول بعض المستثمرين إشارة بأن زيادات أسعار الفائدة قد انتهت.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات، عملاتها بالدولار وتتبع تحركات السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي بشكل وثيق.

وصعد المؤشر السعودي 0.8 % مدعوما بارتفاع سهم عملاق النفط أرامكو 0.5 وسهم شركة لومي لتأجير السيارات 1.7%.

وبشكل منفصل، أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستواصل التخفيض الطوعي لإنتاج النفط مليون برميل يوميا في ديسمبر.

كما ارتفع المؤشر في قطر 2.9 بالمئة، وهو أكبر مكسب خلال يوم منذ أكتوبر تشرين الأول 2022، مع وجود جميع الأسهم تقريبا في المنطقة الإيجابية بما في ذلك سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات الذي قفز 5.5 %

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر اثنين بالمئة بقيادة مكاسب سهم البنك التجاري الدولي (الذي صعد 2.1%.

وأعلن البنك يوم الجمعة أن صافي دخل الربع الثالث بلغ 8.35 مليار جنيه مصري (270.66 مليون دولار)، بزيادة 89 % على أساس سنوي.