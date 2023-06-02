معظم الأسهم الخليجية تصعد عند الغلق وسط تفاؤل حيال وقف رفع سعر الفائدة الأمريكية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، وسط تفاؤل حيال وقف محتمل لرفع أسعار الفائدة الأمريكية وإقرار مجلس النواب مشروع قانون لتعليق سقف الدين الأمريكي، لكن انخفاض أسعار النفط حد من المكاسب، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وألمح مسئولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، أمس الأول الأربعاء، إلى إمكان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.

في غضون ذلك، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، مما يعزز فرصة تجنب التخلف عن سداد الديون.

وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار.

وتخلى المؤشر السعودي عن مكاسب مبكرة ليختتم التعاملات دون تغيير.

وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (بي.دي سويس)، إن سوق الأسهم السعودية قد تظل معرضة لمزيد من تصحيحات الأسعار، بينما تشهد أسعار النفط بعض التقلبات والضبابية.

وأضاف: “يظل المؤشر الرئيسي دون أعلى مستوى سجله هذا العام ويمكن أن يشهد بعض التقلبات في هذا الصدد”.

وتراجع النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، إذ أظهرت البيانات ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وفي دبي، صعد المؤشر الرئيسي 1.4% مع زيادة سهم شركة سالك للتعرفة المرورية 1.4%

وفي قطر، أغلق المؤشر مرتفعًا 0.5% مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 1.1% وسهم مصرف الريان 2%.

غير أن المؤشر الرئيسي في أبوظبي هبط 0.4%.

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر القيادي في مصر على ارتفاع 0.2%.

وبحسب تقي الدين، تظل البورصة المصرية في اتجاه صعودي محتمل مع تحسن المعنويات العالمية.

وأضاف: “بالتالي يمكن للمتعاملين العالميين المساعدة في دفع السوق إلى الاتجاه الصعودي إذا ظلت الظروف مواتية”.