معظم الأسهم الخليجية تتراجع الخميس وبورصة قطر توسع مكاسبها

تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج عند الإغلاق يوم الخميس مواصلة خسائر الجلسة السابقة بعد توقعات اقتصادية ضعيفة للمنطقة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في خمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست أضعف مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر بسبب انخفاض أسعار النفط، سلعة التصدير الرئيسية للمنطقة.

وكان معدل النمو في البحرين هو الوحيد في المنطقة الذي عُدّل بالرفع إلى 3% من 2.7 % في الاستطلاع السابق. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو في اقتصادات دول المجلس الست 1.5% هذا العام، أي أكثر بقليل من نصف التوقعات البالغة 2.8 بالمئة في أبريل.

وفي أبو ظبي، هبط المؤشر الرئيسي 0.4%، متأثرا بانخفاض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.5 %، قبل إعلان أرباحه.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على استقرار، وإن كان باتجاه المنطقة السلبية، غداة تسجيله ارتفاعا لثماني جلسات على التوالي.

ولم يشهد مؤشر البورصة السعودية تغيرا يذكر.

غير أن المؤشر القطري خالف الاتجاه في المنطقة ليغلق مرتفعا 0.7 % مع ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7%.