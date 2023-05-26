معظم الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة وسط نتائج أعمال إيجابية

غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة الخميس، لكن “داو جونز” تراجع بشكل طفيف، مع استمرار ترقب تطور المفاوضات بشأن سقف الدين، ومع نتائج أعمال إيجابية .

وتراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% أو 35 نقطة إلى 32.764 ألف نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ مارس الماضي.

بينما صعد “S&P 500” بنحو 0.9% ما يعادل 36 نقطة عند 4151 نقطة، وسجل مؤشر “ناسداك” ارتفاعًا بنحو 1.7% أو 214 نقطة تقريبًا مسجلًا 12.698 ألف نقطة.

نتائج أعمال إيجابية للشركات

وأظهرت مفاوضات سقف الديون بين قادة الكونجرس والرئيس “جو بايدن” تقدمًا ملموسًا مع اقتراب الموعد النهائي للتخلف عن السداد، حيث أفادت تقارير إن كلا الحزبين يحتاجان فقط إلى الاتفاق على إنفاق 70 مليار دولار، وأنه من المرجح التوصل لاتفاق بحلول عصر الجمعة، بحسب “رويترز”.

وفي تداعيات لاستمرار الأزمة، قال نائب وزير الخزانة الأمريكي “والي أديمو” إن المخاوف بشأن سقف الدين أدت إلى ارتفاع تكاليف الفائدة الحكومية بمقدار 80 مليون دولار حتى الآن، كما أعلنت وكالة “فيتش” أنها تراجع تصنيف الولايات المتحدة الائتماني لاحتمال خفضه، مع الجمود السياسي الذي يخيم على سير المفاوضات.

صعود مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوى له خلال أكثر من شهرين، مع استمرار عدم اليقين بشأن مآل مفاوضات سقف الديون، وبعد تصريحات وبيانات اقتصادية قد تشير لاستمرار انتهاج الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية تقييدية، حيث ترجح الأسواق المالية رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس بنسبة 53% خلال اجتماع يونيو القادم.

وعلى صعيد أداء الأسهم الفردية، قفز سهم “إنفيديا NVIDIA” بنسبة 24.4% بعد إعلان صانعة الرقائق نتائج أعمال فصلية قوية أرباحًا مدفوعة بالطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، ما دفع أسهم القطاع لتحذو حذوها، حيث ارتفعت أسهم شركتي “أدفانسد مايكرو ديفايسيز Advanced Micro Devices” و”تايوان سيميكوندكتور Taiwan Semiconductor” بنسبة 11.8% و12% تقريبًا على التوالي.