معظم الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة منخفضة وسط متابعة التطورات بالشرق الأوسط

انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل ‏متابعة التطورات بالشرق الأوسط والمخاوف التضخمية نتيجة القفزة في أسعار ‏النفط.‏

وتراجعت عوائد سندات الخزانة خلال تعاملات اليوم، مواصلة ابتعادها عن أعلى ‏مستوياتها في أكثر من 15 عامًا الذي سجلته مؤخرًا، وسط تكهنات بقرب انتهاء ‏دورة التشديد النقدي.‏

متابعة التطورات بالشرق الأوسط

وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم ارتفاع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 0.1% ‏على أساس شهري في سبتمبر، وهذه هي الزيادة الثالثة على التوالي، لكنها أقل من ‏توقعات الاقتصاديين البالغة 0.5%.‏

كما أظهرت بيانات جامعة “ميتشجان” تراجع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 7.5% ‏على أساس شهري عند 63 نقطة في القراءة الأولية لشهر أكتوبر، مقابل 68.1 ‏نقطة في الشهر السابق، وهو ما تجاوز التوقعات بانخفاض إلى 67.4 نقطة.‏

ولا تزال التوترات في الشرق الأوسط تخيم بظلالها السلبية على الأسواق ‏حول العالم في ظل التصعيد العسكري حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن انطلاق ‏عملياته البرية في قطاع غزة بعد أيام من الغارات الجوية الأمر الذي أثار المخاوف ‏من اتساع نطاق الصراع.‏

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% (39 نقطة) ‏‏إلى 33670 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8%، وبلغ ‏أعلى ‏مستوى عند ‏‏33957 نقطة ‏وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏33551 نقطة.‏

وتراجع مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5% (ما يعادل 22 نقطة) ‏إلى 4327 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، وبلغ أعلى ‏مستوى ‏عند ‏‏‏4377 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏4311 نقطة.‏

وانخفض مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.2% (حوالي 167 نقطة) إلى 13407 نقاط، ‏ ‏وبلغت خسائره الأسبوعية 0.2%، وسجل أعلى مستوى عند 13619 نقطة ‏وأقل ‏‏مستوى عند 13361 نقطة.