معظم الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة منخفضة وسط متابعة التطورات بالشرق الأوسط

انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل متابعة التطورات بالشرق الأوسط والمخاوف التضخمية نتيجة القفزة في أسعار النفط.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة خلال تعاملات اليوم، مواصلة ابتعادها عن أعلى مستوياتها في أكثر من 15 عامًا الذي سجلته مؤخرًا، وسط تكهنات بقرب انتهاء دورة التشديد النقدي.
متابعة التطورات بالشرق الأوسط
وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم ارتفاع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 0.1% على أساس شهري في سبتمبر، وهذه هي الزيادة الثالثة على التوالي، لكنها أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.5%.
كما أظهرت بيانات جامعة “ميتشجان” تراجع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 7.5% على أساس شهري عند 63 نقطة في القراءة الأولية لشهر أكتوبر، مقابل 68.1 نقطة في الشهر السابق، وهو ما تجاوز التوقعات بانخفاض إلى 67.4 نقطة.
ولا تزال التوترات في الشرق الأوسط تخيم بظلالها السلبية على الأسواق حول العالم في ظل التصعيد العسكري حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن انطلاق عملياته البرية في قطاع غزة بعد أيام من الغارات الجوية الأمر الذي أثار المخاوف من اتساع نطاق الصراع.
وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% (39 نقطة) إلى 33670 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 33957 نقطة وأقل مستوى عند 33551 نقطة.
وتراجع مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 4327 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، وبلغ أعلى مستوى عند 4377 نقطة وأقل مستوى عند 4311 نقطة.
وانخفض مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.2% (حوالي 167 نقطة) إلى 13407 نقاط، وبلغت خسائره الأسبوعية 0.2%، وسجل أعلى مستوى عند 13619 نقطة وأقل مستوى عند 13361 نقطة.