معظم الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متراجعة مع استمرار المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية

غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الأربعاء، مع استمرار المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية.

وصعد مؤشر “داو جونز” بنسبة طفيفة تعادل 5 نقاط ليغلق عند 32.661 ألف نقطة.

الأسهم الأمريكية

في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.5% أو 18 نقطة إلى 3951 نقطة، وتراجع “ناسداك” بنسبة 0.6% أو 76 نقطة مسجلًا 11.379 ألف نقطة.

وجاء هبوط سوق الأسهم مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث صعد العائد على السندات لآجل 10 سنوات أعلى 4% لأول مرة منذ نوفمبر الماضي.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس “نيل كاشكاري” إنه منفتح لرفع معدلات الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في اجتماع مارس الجاري.

وكانت الأسهم الأمريكية قد تعرضت لخسارة ملحوظة في شهر فبراير الماضي، مع تصاعد التوقعات بشأن مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم.

وفي سياق متصل، انخفض مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.7% أو ما يعادل 3 نقاط ليغلق عند 457 نقطة، بينما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني 0.5% أو 38 نقطة مسجلًا 7914 نقطة.

وتراجع مؤشر “داكس” الألماني بنحو 0.4% (-60 نقطة) إلى 15.305 ألف نقطة، وهبط “كاك” الفرنسي 0.5% (-33 نقطة) مسجلًا 7234 نقطة.

وفي اليابان، صعد مؤشر “نيكي” بنسبة 0.3% عند 27.516 ألف نقطة، كما زاد المؤشر الأوسع نطاقًا “توبكس” بنسبة 0.2% إلى 1997 نقطة.