معظم الأسهم الأمريكية تغلق الأثنين مرتفعة وسط ترجيح استمرار التشديد النقدي

صعدت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تداولات أولى جلسات الأسبوع، بعد أن عززت البيانات الاقتصادية منحى استمرار التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وسجلت المؤشرات الثلاثة الأسبوع الماضي خسائر بأكثر من 2%، حيث انخفض مؤشرا “ناسداك” و”إس آند بي 500″ للأسبوع الثالث على التوالي، في حين شهد مؤشر “داو جونز” أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس.

وتراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% أو 36 نقطة إلى 34463 نقطة.

بينما ارتفع “S&P 500” بنسبة 0.7% أو 30 نقطة عند 4399 نقطة، وسجل مؤشر “ناسداك” زيادة بنحو 1.55% أو 206 نقطة عند 13497 نقطة.

استمرار التشديد النقدي

وخلال تداولات اليوم، سجل العائد الحقيقي – المعدل بعد حساب التضخم – على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ عام 2009، في حين زاد العائد على سندات الخزانة لآجال عامين وعشرة أعوام لأعلى مستوياتهما منذ عام 2007، كما صعد عائد الديون المستحقة السداد بعد 30 عام عند أعلى مستوياته منذ عام 2011.

وعززت البيانات الاقتصادية السابقة من توقعات الأسواق باستمرار الاحتياطي الفيدرالي في التشديد النقدي، حيث أظهرت أداة “فيد واتش” ترجيح المستثمرين زيادة 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نوفمبر بنسبة 35.5% حاليًا بعد أن بلغت 27.8% في بداية الأسبوع الماضي.

وقال كل من ” أنجيلو مانولاتوس” و”مايك شوماخر” المحللان لدى بنك “ويلز فارجو” في مذكرة: “إنه وقت مناسب لشراء سندات الخزانة المحمية من التضخم، وهو أفضل خيار لنا خلال الفترة القادمة، فإما أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن الاستمرار في دورة التشديد النقدي، وإما أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى”، حسبما ذكرت “بلومبرج”.

صعود متوسط الفائدة

وفي نفس السياق، ارتفع متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا بنسبة 0.11% على أساس يومي إلى 7.48%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2000، بحسب بيانات موقع “مورجيدج نيوز دايلي”.

وأظهر أحدث استطلاع أسبوعي من الرابطة الأمريكية للمستثمرين الأفراد، تراجع التوقعات الصعودية لأسعار الأسهم خلال الأشهر الستة المقبلة بنسبة 8.8% إلى 35.9%، لتنهي سلسلة امتدت عبر عشرة أسابيع على التوالي فوق متوسطها التاريخي البالغ 37.5%.

بينما زادت التوقعات المحايدة 4.2% إلى 34%، لتسجل قراءة أعلى من متوسطها التاريخي البالغ 31.5% للمرة الثالثة في 11 أسبوعًا.

كما ارتفعت التوقعات الهبوطية لأسعار الأسهم بنسبة 4.6% إلى 30.1%، لتظل للأسبوع الحادي عشر على التوالي دون المتوسط البالغ 31%، في أطول سلسلة منذ سابقتها والبالغة 23 أسبوعًا من فبراير إلى يوليو 2021.

صعود سهم تسلا

وأظهر المسح الذي جرى نهاية الأسبوع الماضي، بشأن وصف المستثمرين لحالة الاقتصاد، أن 13.8% يرى أنه قوي، بينما يرى نحو 69.2% أنه يشهد تفاوتًا بين القوة والضعف، في حين يعتقد 15.9% ممن شملهم الاستطلاع أن الاقتصاد الأمريكي ضعيف.

وارتفع سهم شركة “تسلا” بنسبة 7.35%، لينهي سلسلة خسائر استمرت 6 جلسات، مع تفاؤل المحللين بأداء صانعة السيارات الكهربائية خلال النصف الثاني هذا العام.

وصعد سهم “إنفيديا” بنسبة 8.45% بعد أن أكد فريق محللو بنك “إتش إس بي سي” من توصيتهم السابقة بالشراء لسهم صانعة الرقائق، مع زيادة السعر المستهدف للسهم إلى 780 دولار من 600 دولار.