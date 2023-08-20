معظم أسواق الخليج تغلق على ارتفاع وسط ترقب قبيل خطاب رئيس المركزي الأمريكي

أغلق سوق الأسهم السعودية على ارتفاع يوم الأحد على خلفية ارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة رغم أن المكاسب كانت محدودة، فيما يترقب المستثمرون خطابا لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستنباط مزيد من الدلائل عن موقف السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسعودية 0.4 % بقيادة ارتفاع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) للبتروكيماويات 1.7 % وسهم بنك الرياض 1.8%.

وارتفعت أسعار النفط، وهي من المحفزات الرئيسية للأسواق المالية في الخليج، بنحو 1 % يوم الجمعة بعد تراجع إنتاج الخام الأمريكي، مما قد يزيد من شح العرض المتوقع خلال بقية هذا العام.

وفي قطر، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.1 %، مدعوما بارتفاع سهم البنك التجاري 1.3%.

سيتابع المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة بحثا عن أدلة عن توقعات أسعار الفائدة.

تميل الدول المصدرة للنفط والغاز في الخليج إلى اتباع حركة سعر الفائدة الاتحادية، إذ ترتبط معظم العملات الإقليمية بالدولار. والدينار الكويتي فقط مربوط بسلة عملات تشمل الدولار.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 %، مع ارتفاع سهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، محتكرة صناعة التبغ، 2.9%.