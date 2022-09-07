معظم أسواق الأسهم في الخليج تغلق الأربعاء منخفضة وسط تراجع أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، الأربعاء، وسط مخاوف تتعلق بالركود الاقتصادي العالمي، وتراجع أسعار النفط..

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.40% إلى 3382.31 نقطة وسط تداولات بـ303.232 مليون درهم، في المقابل، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.63% إلى 9714.39 نقطة وسط تداولات بـ1.38 مليار درهم.

أداء أسواق الأسهم في الخليج

وتراجع المؤشر السعودي بنسبة 1.03% إلى 11871 نقطة وسط تداولات بـ5.334 مليار ريال.

وأغلقت بورصة الكويت الثلاثاء على انخفاض، حيث تراجع مؤشر السوق الأول 0.5% ومؤشر السوق العام 0.54%، كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 0.7%. وبلغت قيمة التداولات 47.6 مليون دينار والأسهم المتداولة نحو 245.6 مليون سهم.

وانخفض مؤشر الأسهم في قطر بنسبة 0.77% إلى 12955 نقطة وسط تداولات بـ569.758 مليون ريال.

وتراجع مؤشر الأسهم في سوق مسقط بنسبة 0.49% إلى 4522 نقطة وسط تداولات بـ1.475 مليون ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم في البحرين بنسبة 0.21% إلى 1924 نقطة وسط تداولات بـ577.141 ألف دينار بحريني.