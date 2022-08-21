معظم أسواق الأسهم في الخليج تغلق الأحد متراجعة وسط مخاوف الركود

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الأحد وسط مخاوف من ركود عالمي محتمل وتقلب أسعار النفط.، وتراجعت أسعار الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بعد تحقيق مكاسب على مدى يومين، إلا أنه سجلت خسائر أسبوعية، تحت ضغط أيضا من قوة الدولار.

تراجع أسواق الأسهم في الخليج

وهبط المؤشر الرئيسي في السعودية 0.5%، مع تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.3%، وانخفاض سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.8%. ومن المقرر أن ينقضي الحق في التوزيع النقدي لسهم أرامكو في 22 أغسطس/آب.

كما تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 4.8 %، بعد الإعلان عن تكبد الشركة خسارة فصلية صافية جراء ارتفاع نفقات التشغيل.

لكن سهم الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية قفز 10%، بعد أن ارتفعت أرباحها في الربع الثاني إلى مثليها تقريبا لتصل إلى 56.3 مليون ريال (14.99 مليون دولار).

وانخفض المؤشر القطري 0.4 %، ليقطع سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات، متأثرا بالأسهم المالية مثل سهم مصرف قطر الإسلامي الذي نزل 1.2%، وسهم البنك التجاري الذي تراجع 2.3 %..