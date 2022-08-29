معظم أسواق الأسهم تغلق الاثنين منخفضة وسط تنامي خطر زيادة الفائدة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، اليوم الاثنين، وسط توتر بين المستثمرين مع تنامي خطر المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة وأوروبا.

وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم في أبوظبي جلسة التداول منخفضًا 1.1% متأثرًا بهبوط قدره ثلاثة بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول؛ أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية.

تراجع معظم أسواق الأسهم

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي منخفضًا 0.8%، متضررًا من هبوط قدره واحد بالمئة في سهم إعمار العقارية، وانخفاض بالقدر نفسه في سهم بنك دبي الإسلامي.

وتخلَّى المؤشر القياسي للأسهم السعودية عن مكاسبه الأولية ليُنهي الجلسة مستقرًّا.

وارتفعت أسعار النفط موسعة مكاسبها من الأسبوع الماضي، بينما ساعدت تخفيضات محتملة في إنتاج أوبك+ وصراع في ليبيا في التغطية على قوة الدولار الأمريكي وتوقعات قاتمة للنمو بالولايات المتحدة.

وفي قطر أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم منخفضًا 0.4%.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.6%، مع هبوط سهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير حوالي سبعة في المئة.