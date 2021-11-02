معظمه من الشباب.. جمعية تحديث الصناعات الصغيرة تبدأ تشكيل مجلس إدارة جديد

بدأت جمعية تحديث الصناعات الصغيرة فى اتخاذ ثانى خطوة من الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها، وذلك فى إطار المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، لتسجيل بيانات الجمعيات لتوفيق أوضاعها، فى إطار تقديم وزارة التضامن المزيد من الخدمات والمزايا التي تسهل الإجراءات لمؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى.

وأكد نادر عبد الهادى، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، أن الجمعية بدأت فى توفيق أوضاعها وأتخذت ثاني خطوة فى هذا السياق، وذلك فى إطار المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي في مصر، وهو ما أقرّته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019، ضمن قواعد الحوكمة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

وأضاف عبد الهادى ، لـ”المال”، أن جمعية تحديث الصناعات الصغيرة بدأت فى تشكيل مجلس إدارة جديد لها يتكون غالبيته من الشباب .

الجمعية نجحت في توفير فرص تدريبية لـ 10 مصانع

وأشار رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، إلى أن الجمعية نجحت فى توفير عشر فرص تدريبية لعشرة مصانع وذلك بالتنسيق مع هيئة المعونة الألمانية .

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، مؤخراً، تفعيل المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، لتسجيل بيانات الجمعيات لتوفيق أوضاعها، وذلك فى إطار تقديم وزارة التضامن المزيد من الخدمات والمزايا التي تسهل الإجراءات لمؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى.

وأشارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين بالمديريات والإدارات الاجتماعية على تلقي الطلبات الإلكترونية لتوفيق الأوضاع، إضافة إلى توفير خدمة الدعم الفني من خلال خدمة الخط الساخن للوزارة لخدمة مستخدمي المنظومة على رقم 16439 وتخصيص البريد الإلكتروني.

وكشف رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة أن الجمعية قامت بتوفير مساحات عرض للمنتجين فى معرض البلاستك وذلك بالتعاون مع جمعية منتجى ومصدرى البلاستك .

ولفت رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة مؤخراً إلى أنه تم ضخ دماء جديدة فى مجلس الإدارة من عدة صناعات مختلفة لتتماشى مع رغبة الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة ضمن خطة الدولة فى هذا السياق.

وأشار عبد الهادى إلى أن الجمعية وضعت هدفًا عامًّا فى إستراتيجيتها لتكون ممثلًا مدنيًّا للمشروعات الصغيرة والإنتاجية بصفة خاصة. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي عقدت مؤتمرًا صحفيًّا مؤخرًا لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي في مصر، وهو ما أقرّته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019، ضمن قواعد الحوكمة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية