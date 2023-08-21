معظمها من أوكرانيا… ميناء الإسكندرية يستقبل 108 آلاف طن من الحبوب لصالح القطاع الخاص

انتظمت حركة استيراد الحبوب عبر ميناءي الإسكندرية والدخيلة، حيث من المقرر أن تستقبل، من اليوم وحتى يوم 23 أغسطس الحالي، نحو 108 آلاف طن. في هذا الصدد استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم، شحنتين من القمح الروسي، بواقع 27.6 ألف طن لصالح شركة ميدسوفتس للتجارة، وذلك عبر السفينة لاجوان.

كما دخلت، اليوم، شحنتان من القمح الأوكراني؛ بواقع 33 ألف طن لصالح شركة البستان للمطاحن عبر ميناءي الإسكندرية والدخيلة.

كما أنه من المقرر أن يستقبل ميناء الدخيلة، يوم 23 أغسطس، شحنة من القمح الأوكراني بواقع 4.5 ألف طن لصالح شركة حورس للتجارة،

كما يستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الذرة الأوكراني بواقع 7 آلاف طن لصالح شركة مناسك للاستيراد والتصدير.

كما يستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الذرة لصالح شركة مناسك للاستيراد والتصدير، بواقع 11.3 ألف طن من أوكرانيا، بالإضافة إلى شحنة من القمح الأوكراني أيضًا لصالح شركة البستان للمطاحن بواقع 3 آلاف طن.

كما يستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الأوكراني، بواقع 22 ألف طن، لصالح شركة الأسمان للاستيراد والتصدير.

وأعلنت دائرة الجمارك الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن صادرات البلاد بلغت 3.607 مليون طن من الحبوب والبقول، خلال الموسم الحالي، بما في ذلك 1.333 مليون طن خلال أغسطس الحالي.

وأفادت هيئة الجمارك بأنه اعتبارًا من 25 أغسطس 2022، كان إجمالي الصادرات 3.327 مليون طن، بما في ذلك 1.626 مليون طن في أغسطس.

وشحنت أوكرانيا إلى الأسواق الخارجية، خلال المواسم الحالية، 1.467 مليون طن من القمح، منها 646 ألف طن في أغسطس، و422 ألف طن من الشعير؛ منها 127 ألف طن خلال الشهر الحالي، وحوالي 1.711 مليون طن من الذرة منها 558 ألف طن في هذا الشهر، و0.6 ألف طن من الجاودار.

وبلغ إجمالي الصادرات الأوكرانية الأربعة، اعتبارًا من بداية الموسم، 17.7 ألف طن، منها 7.8 ألف طن في أغسطس الحالي، بما في ذلك 17.1 ألف طن من دقيق القمح.