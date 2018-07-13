معسكر تعايش لعناصر الكشافة بقيادة وحدات المظلات

بدور إبراهيمانطلاقًا من حرص القوات المسلحة على تنمية الوعي القومي لأجيال المقبلة، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، معسكرًا للإعاشة الخارجية لطلَبة الكشافة من مختلف محافظات الجمهورية بقيادة وحدات المظلات.بدأت فاعليات المعسكر باستقبال الطل

بدور إبراهيم





انطلاقًا من حرص القوات المسلحة على تنمية الوعي القومي لأجيال المقبلة، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، معسكرًا للإعاشة الخارجية لطلَبة الكشافة من مختلف محافظات الجمهورية بقيادة وحدات المظلات.

بدأت فاعليات المعسكر باستقبال الطلاب والاستماع لمحاضرة عن نشأة وتطور وحدات المظلات وتنظيم زيارة للقاعة التاريخية التي تضم بطولات وتضحيات رجال المظلات خلال الحروب التي خاضتها مصر، كما تفقّد الطلبة عددًا من الأنشطة التدريبية المختلفة التي ينفذها أبطال المظلات والتى تضمنت التدريب على فنون القتال المتلاحم والدفاع عن النفس وتفقّد غرفة عمود الهواء، وجناح القفز الأساسي وميدان التدريب على الاقتحام الجوي، كما تم تنفيذ طوابير اللياقة البدنية طبقًا للمراحل السنية والقدرات البدنية المختلفة للكشافة، وتنفيذ طوابير تدريب ليلية للتعرف على كيفية المعايشة في الأراضي الصحراوية.

واختتمت الأنشطة بزيارة لمهبط وحدات المظلات ومشاهدة الأنشطة الجوية لعناصر القفز الحر ومعدات الدلتا وإقامة حفل انتهاء المعسكر وتوزيع الهدايا على المشاركين.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة بحضورهم تلك المعسكرات التى تسهم فى رفع الروح المعنوية وتنمية ثقافتهم العسكرية، والتعرف على القدرات القتالية التى يتمتع بها مقاتلو الوحدات الخاصة، معربين عن سعادتهم البالغة ورغبتهم فى تحقيق حلم وشرف الانتماء للقوات المسلحة المصرية فى المستقبل.