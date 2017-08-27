معسكرات فى شرم الشيخ لأبناء المصريين بالخارج

ولاء البرى وقعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج اليوم، بروتوكول تعاون مع شركة wellspring؛ لعمل معسكرات لأبناء المصريين فى الخارج، من الجيلين الثاني والثالث في المرحلة العمرية من (12 - 16 سنة) في مدينة شرم الشيخ، ويأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الوزارة للتواصل مع أبناء الجاليات

ولاء البرى

وقعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج اليوم، بروتوكول تعاون مع شركة wellspring؛ لعمل معسكرات لأبناء المصريين فى الخارج، من الجيلين الثاني والثالث في المرحلة العمرية من (12 – 16 سنة) في مدينة شرم الشيخ، ويأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الوزارة للتواصل مع أبناء الجاليات المصرية، والاتفاق علي الإعداد لمنتديات للأطفال المصريين ‏بالخارج بعد نجاح منتديات الشباب‎ .‎

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن البرنامج يشمل بعض المحاضرات عن تاريخ مصر ودورها الريادي في المنطقة، حيث يتضمن البروتوكول التأكيد على تنظيم نوعين من المعسكرات، معسكرات الشباب (13-16 سنة ) و معسكرات الأباء والأبناء (أبناء من سن 8- 16)، التواصل مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بالمشروع، بالتعاون بين الشركة والوزارة.

وأشارت مكرم، إلى أن الهدف من التعاون مع المؤسسة يهدف لخدمة أبناء المصريين بالخارج وربطهم بالوطن الأم، من خلال أنشطة أثناء إجازة الأسرة هو أمر حتمي لزيادة الانتماء، وتصحيح المفاهيم لدى الشباب ‏والأطفال ‏المقيمين بالخارج خاصة لصد ما يتعرضون له أحيانًا من بث مفاهيم غريبة عن تقاليدنا وقيمنا، ويوسع من دائرة ‏المنتديات التي ‏نظمتها الوزارة للشباب لاستهداف فئة جديدة من الأطفال يكونون على صلة دائمة بالوطن.

كما أثنت على دور منظمات المجتمع ‏المدني واهتمامها بالتوعية والمشاركة المجتمعية، وتابعت مكرم أن الثقافة المصرية تقوم على القيم والمبادئ، مضيفة أنها تفخر ‏بتعاون الدولة مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لصالح المصريين في الخارج والاهتمام بأبناء المهاجرين‎.‎

وقالت إن عقد “ويل سبرنج” معسكرات صيفية في الصعيد يساعد بشكل كبير على رفع الوعي في المحافظات الأكثر ‏تصديرا للهجرة، وهو ما يساعد على تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة‎.‎

ومن جانبه أعرب خالد فوزي مدير شركة وويل سبرنج عن سعادته بالتعاون مع وزارة الهجرة في واحد من أهم المجالات المهتمة بقدرات وطاقات الشباب، مشيرا لما تقوم به الشركة تجاه هذه الشريحة الهامة من أنشطة وفعاليات مختلفة، حيث كانت البداية الفعلية لهذه الشركة عام 2010، واستمر العمل على هذا المنحى حتى الوقت الحالي.

وأضاف فوزي أن الشركة تعي أهمية الشباب وتلمس قدراتهم الكبيرة على التغيير والمساهمة في عمليات التنمية المستدامة لمصر، ويبقى العمل على تفجير هذه الطاقات وتسخيرها للصالح العام، مؤكدا أن الإيمان بالشباب المصري مترسخ في نفوس القائمين على الشركة، والعمل عليه يتم من خلال معسكرات وأنشطة متنوعة تساعد على اكتشاف النفس وترسيخ مفاهيم الولاء للوطن.

كما شدد على أهمية هذا التعاون مع وزارة الهجرة لما تقوم به الوزارة من مجهودات كبيرة تجاه الشباب المصري بالخارج والجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين في دول المهجر، مشيرا لما يمثله هذا التعاون من إضافة كبيرة للشركة ودفعة حقيقية في طريق الاستمرار نحو هذا الهدف.