«معسكرات صيفية وحفلات غنائية».. الداخلية تنظم الملتقى الثالث لطلائع المناطق الحضارية بالإسكندرية (فيديو)

نظمت وزارة الداخلية الملتقى الثالث لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة بمحافظتي القاهرة، الإسكندرية، على مدار 3 أيام واستضافتهم بأحد الفنادق التابعة للوزارة بمحافظة الإسكندرية، وفي ضوء مبادرة “كلنا واحد”، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتضمن البرنامج الذي أعدته وزارة الداخلية لهؤلاء الطلائع والشباب معسكرًا صيفيًا لهم على شاطئ البحر المتوسط شهد مسابقات رياضية وثقافية.

يأتي ذلك استمرارًا لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الإنتماء وحب الوطن لديهم، وتأكيدًا على دور الدولة ومؤسساتها لبناء المناطق الحضارية الجديدة، والعمل على ترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية لإعداد أجيال جديدة تفخر بإنتمائها للوطن.

ونظمت عددًا من الزيارات للمعالم الأثرية والتاريخية والحضارية بمحافظة الإسكندرية للتعرف على أبرز ما شهدته المحافظة على مر العصور والأزمان.

كما تضمن البرنامج محاضرات توعوية للتعرف على المشروعات القومية وقيمة الوطن وكذا خطورة الإستخدام غير المسئول لمواقع التواصل الاجتماعي.

وتنظم عدد من المسابقات الثقافية التي عكست التطور الذى أحدثته المبادرة في ثقافتهم ومدى معرفتهم بالإنجازات والثوابت الوطنية، وخلالها تكرم المتميزين علميًا وفنيًا ورياضيًا من الطلائع والشباب.

جاء ذلك استمرارًا للدور الإنساني والمجتمعي لوزارة الداخلية تجاه قاطني المناطق الحضارية الجديدة.

وفي ختام الملتقى، تنظم حفلاً غنائياً وترفيهياً لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة في ضوء إهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب والبراعم، لجعلهم أكثر حرصًا وإصرارًا على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، وتوفير حياة كريمة لهم.