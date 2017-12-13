معرفة مصادر مياه الرى شرط السعودية لاستئناف الاستيراد من مصر

- وفد من المملكة يزور القاهرة لتنفيذ زيارات ميدانية للمزارع أحمد اللاهونى تنتظر وزارة التجارة، زيارة وفد سعودى يضم المسئولين عن ملف الصادرات المصرية للمملكة، لتنفيذ زيارات ميدانية لمزارع الحاصلات الزراعية، خلال الفترة المقبلة. وحظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية استيراد ثمار الفلفل والفر

– وفد من المملكة يزور القاهرة لتنفيذ زيارات ميدانية للمزارع



أحمد اللاهونى

تنتظر وزارة التجارة، زيارة وفد سعودى يضم المسئولين عن ملف الصادرات المصرية للمملكة، لتنفيذ زيارات ميدانية لمزارع الحاصلات الزراعية، خلال الفترة المقبلة.

وحظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية استيراد ثمار الفلفل والفراولة خلال الموسم الماضى، بعد أن تم فحص وتحليل عينات وثبت استمرار ورود شحنات عالق بها بعض متبقيات المبيدات.

وتحركت الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة التجارة لحل الأزمة واستئناف التصدير مرة أخرى، وأجرى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عملية تتبع عكسى للشركات صاحبة الشحنات المرفوضة بناء على معلومات الجانب السعودى، لدراسة القرارات المقرر اتخاذها ضد تلك الشركات، حفاظًا على معدلات التصدير وسمعة مصر بالخارج، وفقًا لتصريحات سابقة لهانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس لـ«المال».

وقال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن مصر أوفت بجميع شروط السعودية لاستئناف التصدير، وفى انتظار زيارة وفد المملكة لتنفيذ زيارات ميدانية على المزارع .

وأوضح الدمرداش، فى تصريحات لـ “المال”، أن الجانب السعودى لن يستأنف الاستيراد من مصر إلا بعد زيارة المزارع ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة، فضلا عن التأكد من مصدر المياه التى يستخدمها المزارعون فى رى المحاصيل.

واستحدثت وزارتا التجارة والزراعة نظامًا جديدًا للرقابة على الحاصلات الزراعية، يتضمن فحص وتحليل لجميع الشحنات المصدرة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة، منعًا لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح به.

ونظم رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أكتوبر الماضى، برنامجا تدريبًا على الممارسات الزراعية الجيدة قبل وأثناء وبعد الحصاد، وكذا الاستخدام الآمن للمبيدات، لمزارعى الفلفل والفراولة، بالتعاون مع جمعية وتنمية الصادرات البستانية “هيا”.

وتعد السعودية أكبر مستورد للفلفل المصرى، إذ بلغت صادرات الفلفل لها الموسم الماضى المنتهى فى شهر سبتمبر 15 ألف طن من إجمالى صادرات 23 ألف طن.

وبلغت صادرات الفراولة الطازجة 39 ألف طن بقيمة 91 مليون دولار، خلال الـ9 أشهر الماضية، من الموسم التصديري الجاري “سبتمبر2016- أغسطس 2017”.