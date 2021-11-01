معرض «Connecta» يحتضن كرنڤال الألعاب الإلكترونية وشركات الأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية

أعلنت شركة تريد فيرز إنترناشيونال، العاملة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية، عن إقامة الدورة الأولى لمعرض Connecta الخاص بالألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية، خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2021 داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين “اليوبيل الفضي” لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT.



ويضم معرض Connecta في دورته الأولى، نخبة من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الهواتف والأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية، وسط تواجد مجموعة كبيرة من الشركات مثل: نوكيا وهواوي ودل جيمينج ولينوفو وبي تك ومرسول وفيكتوري لينك، بجانب شركات المحمول الثلاثة (أورنج- اتصالات- فودافون) وغيرها من الشركات العارضة مثل: وتوشيبا كيوكسيا وأمان، imou، كونكت PS، سامسونج أوديسي وطلبات.



ومن المقرر أن يقام داخل معرض Connecta بطولة ضخمة للألعاب الإلكترونية هذا العام، حيث تضم 4 منافسات متنوعة، الأولى هي لعبة HADO التي تقام لأول مرة في مصر، وهي لعبة تعتمد على نظارات الواقع الافتراضي يقوم خلالها اللاعبون بالتنافس على ملعب مساحته 80 متر تقريبا، بجانب مسابقة عبر أجهزة الحواسيب المكتبية PC من خلال لعبتي League of Legends وValorant، ومسابقة عبر أجهزة البلايستيشن من خلال لعبة فيفا، ومسابقة عبر الموبايل من خلال لعبة PUBG، ويصل إجمالي مجموع جوائز المسابقات لأكثر من ربع مليون جنيه مصري.



كما يضم المعرض مسابقة للتصوير الفوتوغرافي بالتعاون مع iRead والتي تمنح جوائز قيّمة لأفضل الصور التي تم التقاطها على مدار العام، بهدف دعم المبتكرين والمبدعين من عشاق التصوير الفوتوغرافي.



كما يستضيف معرض Connecta مسابقة للأفلام القصيرة المصورة بالموبايل، وذلك بالتعاون مع جيمناي أفريقيا، والتي تتنافس خلالها مجموعة من الأفلام القصيرة التي تم تصويرها باستخدام الهواتف الذكية وتتراوح مدتها بين 2-4 دقائق فقط، مما يمثل المزج الحقيقي بين صناعتي السينما وتكنولوجيا المعلومات.



أعرب أسامة كمال الرئيس التنفيذي لشركة تريد فيرز إنترناشيونال المنظمة لمعرض Connecta، عن سعادته بتنظيم هذا الحدث الأول من نوعه في مصر الذي يضم عناصر منظومة صناعة الأجهزة والهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية تحت سقف واحد، لافتا إلى أن زوار المعرض سيعيشون تجربة فريدة يتم تنظيمها لأول مرة في مصر مصحوبة بعروض ترويجية ضخمة سيقدمها العارضون خصيصا لزوار المعرض.



وقال كمال “تم إضافة جزء خاص للألعاب الإلكترونية داخل المعرض إيمانا بأهمية هذه الرياضة وحجم انتشارها الضخم بين الشباب، بجانب مواكبة تشجيع الحكومة للشباب على الانضمام لتلك الرياضة التي يندرج تحتها صناعة كاملة قد تساهم بشكل جيد في دعم الاقتصاد المصري”.



ومن جانبه، أكد محمد أمين، المدير التنفيذي لشركة Virtual Quest الشريك المنظم لبطولة الألعاب الإلكترونية داخل Connecta، أنه تم فتح باب التسجيل للاشتراك في المسابقات بدءا من الأربعاء 27 أكتوبر، بعدها سيتم إجراء تصفيات تمهيدية لاختيار المتأهلين للتصفيات النهائية التي ستقام داخل معرض Connecta على مدار أيامه الأربعة.



أضاف أمين “مسابقات الألعاب الإلكترونية التي تم اختيارها تتنوع بين الجماهيرية مثل PUBG وفيفا وفالورانت، بجانب الحداثة مثل لعبة HADO التي يتم تنظيمها لأول مرة داخل مصر”.



وشدد أمين، على أن مسابقات الألعاب الإلكترونية باتت الأكثر شعبية بين فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 36 عاما، وأصبحت صناعة الألعاب الإلكترونية ضمن الصناعات المؤثرة في اقتصاديات دول العالم، مما يجعلنا نركز على تلك الصناعة داخل مصر بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.



ويقام معرض Connecta في دورته الأولى داخل قاعة 5 بمركز المعارض الدولية، على مدار 4 أيام متتالية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض حضورا قويا من جانب الشباب، من أجل الاطلاع على أحدث ما تقدمه شركات الأجهزة الذكية، بجانب المشاركة بالفعاليات والأنشطة التي سيشهدها المعرض.