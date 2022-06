معرض «BIG 5» يختتم فعاليات النسخة الرابعة ويتطلع للانعقاد بزخم أكبر في 2023

اختتمت فعاليات معرض The Big 5 Construct Egypt لعام 2022، والذي شهد تواجد أكثر من 250 شركة، جاءت من كل أنحاء العالم لعرض منتجاتها وخدماتها في المعرض.

أُقيم المعرض تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، ونجح في حشد أهم المتخصصين في قطاع البناء والتشييد في مصر وخارجها.

صرح محمد كازي، نائب رئيس الشركة المُنظمة للمعرض خلال الكلمة الختامية قائلاً: “نيابة عن dmg Events، أود التقدم بخالص الشكر لكل العارضين الدوليين والمصريين، ولجميع شركائنا وللجهات الراعية على دعمهم ومشاركتهم في المعرض. وأتطلع إلى الترحيب بكم مرة أخرى في المعرض خلال نسخة العام القادم من 19 إلى 21 يونيو 2023” .

وأعلنت الشركة العالمية المُتخصصة في تنظيم الفعاليات، عن نيتها للتوسع مع إطلاق معرض مصر للبنية التحتية والمياه الذي سيكون متوازيا مع معرض The Big 5 Construct Egypt في يونيو 2023.

توسع أعمال dmg Events في مصر مع إطلاق معرض مصر للبنية التحتية والمياه في يونيو 2023

أضىاف كازي: “نحن متحمسون جدًا لتنفيذ هذا المشروع الجديد في مصر، حيث يعتبر البناء جزءاً من تطوير البنية التحتية الأوسع نطاقاً في مصر ولقد شهدنا بأنفسنا خلال الأيام الثلاثة الماضية، أن حجم الطلب في هذا السوق لا مثيل له، لذا سوف نصطحب معنا إلى القاهرة في العام المقبل مجموعة شركاء dmg من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث الابتكارات والحلول في تخطيط مجالات المياه ومعالجة النفايات والمرافق والتكنولوجيا الحضرية”.

تسليم The Big 5 Egypt Impact Awards للأفراد والمؤسسات الأكثر تأثيرًا

وفي ختام هذا التجمع السنوي لقطاع البناء والتشييد، أُقيم حفل توزيع جوائز The Big 5 Egypt Impact Awards وهي الجوائز التي تحتفي بالابتكار والتميز في مشروعات قطاع البناء والتشييد في مصر.

وبمناسبة الإعلان عن جوائز The Big 5 Egypt Impact Awards في 27 يوليو، صرحت ميريت السيد – مديرة الشئون التجارية لشركة حسن علام القابضة: “بصفتها الشريك الماسي لمعرض The Big 5 Construct Egypt، تفخر شركة حسن علام القابضة بدعمها لبرنامج الاحتفاء بالتميز في القطاع جوائز The Big 5 Egypt Impact Awards. نتقدم بأحر التهاني لجميع الفائزين في عام 2022 على قصص نجاحهم التي تقدم الإلهام لمستقبل هذا القطاع الهام”.

من جهته، قال المهندس وليد لطفي، الرئيس التنفيذي في شركة بتروجيت: “يسعدنا ويشرفنا في بتروجيت أن نكون جزءًا من معرض The Big 5 Construct Egypt كشريك ماسي، والحصول على هذه الفرصة المميزة لدعم برامج ملهمة مثل جوائز The Big 5 Egypt Impact Awards “. أضاف لطفي: “تحية تقدير لكل من فاز هذا العام، ولمن لم يفز كذلك. نعتبركم جميعًا فائزين بإنجازاتكم الرائعة والمُلهمة، ونأمل أن تستمروا في عملكم المتميز”.

أُعلن عن 22 فائزًا بالجوائز

أفضل فريق قيادة هذا العام: فريق إدارة أسمنت العامرية، شركة أسمنت العامرية

أفضل مبادرة لإشراك الشباب هذا العام: مشروع نمذجة معلومات المباني “من البذر إلى الحصاد”، من CAD MASTERS

أفضل مشروع بنية تحتية هذا العام: أنفاق الإسماعيلية (تحيا مصر) من شركة كونكورد للهندسة والمقاولات

أفضل اختصاصي في مجال الإنشاءات (من الرجال): د. بهاء وجدي، Concreative Consultancy

أفضل مشروع مجتمعي هذا العام: مدينة العلمين الجديدة، مشروع المدينة التاريخية. مشروع مشترك بين حسن علام للإنشاءات وشركة اتحاد المقاولين.

أفضل قائد في مجال الإنشاءات (من الرجال): حسن محمد حسن درة من CRC DORRA

أفضل شركة هندسية هذا العام: شركة دار

أفضل مبادرة للمدينة الذكية هذا العام: منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة – مبادرة المدينة الذكية من شركة دار.

أفضل مبادرة للاستدامة هذا العام: الالتزام بالمباني الخالية من الكربون، من شركة دار

أفضل مشروع تجاري هذا العام: المكتب الرئيسي لشركة EGMED من Design Dialogue

أفضل اختصاصي في مجال الإنشاءات (من السيدات): شيماء محمد توفيق سلام، حسن علام للمقاولات.

أفضل مشروع MEP (مجالات الميكانيكا والكهرباء والسباكة) هذا العام: تبريد المناطق، العاصمة الجديدة، من شركة حسن علام القابضة.

شراكة العام: شركة المقاولون العرب وشركة السويدى اليكتريك

مطور العام (بالاشتراك مع حسن علام القابضة): Ora Developers Egypt

أفضل قائد في مجال الإنشاءات (من السيدات): إيمان سليمان من شركة المقاولون العرب

جائزة الصحة والسلامة: محطة معالجة مياه الصرف الصحي في بحر البقر، بشمال غرب مصر. المشروع مقدم من شركة المقاولون العرب.

جائزة مقاول العام: شركة المقاولون العرب

ابتكار العام: محطة معالجة مياه الصرف الصحي ببحر البقر من شركة المقاولون العرب

أفضل مشروع سكني هذا العام: المدينة التاريخية، مشروع مشترك بين شركة حسن علام وشركة المقاولون العرب

فضل استشارات هذا العام: Vital Konzept

أفضل شركة معمارية هذا العام: ZDS Architects

أفضل مشروع للطاقة والمياه هذا العام: محطة معالجة مياه الصرف الصحي في بحر البقر من شركة المقاولون العرب

وعلق كازي على الجوائز قائلاً: “لقد كان شرفًا لنا استضافة النسخة الثانية من جوائز The Big 5 Egypt Impact Awards في مصر، وقد غمرنا عدد الترشيحات التي تلقيناها. لقد شهدنا بعض المبادرات الملهمة حقًا، ونشعر بالفخر لأننا تمكنّا من الاحتفال بالتميز جنباً إلى جنب مع كبار المتخصصين في هذا القطاع الذين يساهمون في الوصول إلى مصر المستقبلية”.

يتقدم معرض The Big 5 Construct Egypt 2022 بجزيل الشكر لشركائه الداعمين: حسن علام القابضة وبتروجيت وريدكون للإنشاءات وASGC Construction وKemet-Autodesk وHanimex وT Track وTEMAK والجمعية المصرية لإدارة المرافق والتنظيم والمجلس المصري للأبنية الخضراء وجمعية رجال الأعمال المصريين ومعهد إدارة المشاريع ومعهد تشارترد للبناء وABiQ وVentures ONSITE.