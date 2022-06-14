معرض ومؤتمر CAISEC 22 يختتم فعالياته والنسخة الثانية في 27 نوفمبر المقبل

اختتمت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبرانيCAISEC’22 تحت شعار ” الأمن السيبراني في أوقات الأزمات” والذي عُقد خلال الفترة 13 و 14 يونيو .

بدوره، قال أسامة كمال الرئيس التنفيذي لشركة ميركوري كوميونيكاشينز المنظمة للمعرض والمؤتمر في كلمة الختام: “الحضور الكرام يسعدني إعلان البيان الختامي لمؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’22 والذي عُقد على مدى يوم 13 و 14 يونيو 2022 تحت شعار ”الأمن السيبراني في أوقات الأزمات””.

وأشار إلى مشاركة حضور بارز ودعم من عدد من الوزارات وأصحاب المعالي الوزراء، حيث تجاوزت أعداد الحضور الأرقام المتوقعة بنسبة 130% متوجها لجميع الحضور بالشكر لاسهامهم في إنجاح المؤتمر .

شهدت جلسات المؤتمر مشاركة 72 متحدثًا رئيسيًا من داخل وخارج مصر من كافة القطاعات المؤثرة والمرتبطة بما ناقشناه على مدار يومين، وفق كمال.

وناقش الحضور في 11 جلسة تفاعلية أهم القضايا الاستراتيجية والحيوية ذات الصلة بالأمن السيبراني والأمن المعلوماتي الذي بات يمثل قضية الساعة.فمؤتمرنا يأتي في ظل الزخم المعلوماتي واهتمام الدولة بأمن المعلومات في ظل الحروب السيبرانية التي يعيشها العالم اليوم والدور الذي تبذله القيادة السياسية في الاهتمام بالمتغيرات العالمية وتلبية متطلبات المواطنين من تحول رقمي وما يترتب عليه من احتياج لحمايتهم.

خرج المؤتمر بحسب أسامة كمال بعدد من التوصيات الهامة والتي يمكن أن تحدث حراكًا في قطاع التكنولوجيا بصفة عامة وقطاع الأمن السيبراني على وجه الخصوص وسنقوم من جانبنا برفع هذه التوصيات للسادة المسئولين ومتخذي القرار.

وأضاف: “أتت كلمة وزير المالية د. محمد معيط بنقاط ترسل رسائل طمأنة للجميع عن التطوير في أنظمة الوزارة وما يستتبعها من عمليات تأمين معلوماتي وسيبراني”.

وتابع: “ثم كانت رسالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار لتصحيح المفاهيم حول قدرة الدولة على إعداد الكوادر المؤهلة لتولي مسؤوليات القطاع، وهذا ما طالب به د. محمد فريد رئيس البورصة المصرية وهو يعرض التطور التكنولوجي في البورصة لتنتقل في الفترة القادمة إلى آفاق جديدة”.

وكانت كلمة وزير الدولة للإنتاج الحربي معبرة عن وزارة بمصانعها ومراكزها البحثية تعمل بجد واجتهاد نحو شكل جديد من الحروب يجب أن نكون مستعدين له، وفق أسامة كمال.

وأوضح أن مشاركة القطاع المصرفي مميزة جدا من خلال رؤساء قطاعي أمن المعلومات والأمن السيبراني في كل البنوك العاملة في مصر، سواء في جلسات عامة أو مغلقة شارك فيها البنك المركزي المصري بقوة.

وشاركت 30 شركة مصرية وعالمية في رعاية المؤتمر وهي: دل تكنولوجيز ومجموعة بنية وإى فاينانس وشركات مايكروسوفت وسيسكو وهواوي وانتل واورنج والبنك التجاري الدولي وشركات ستار لينك وسايشيلد وأي بي إم وفي إم وير وكاسبرسكي واكسكلوسيف نتوركس وبروف بوينت وسايبر فورس وسيتريكس وألكان تليكوم وفيكسد جروب وبرق ولوجريثم وفيس بوينت وفيكتوري لينك ومصر للطيران وتاليس ونت سكاوت وانومالي وتوب تك ، حيث عرضت أحدث ما وصل إليه العالم من تقنيات في مجال الأمن السيبرانى وخرجت جميعها بمحصلة أنها حققت 100% من مستهدفات مشاركتها وربما أكثر.

كما أن الدورة الثانية بحسب كمال من هذا المؤتمر CAISEC’22 ستقام بشكل أكثر توسعًا يوم 27 نوفمبر 2022 بالتوازي مع معرض ومؤتمر التكنولوجيا Cairo ICT في دورته السادسة والعشرين .ومع إعلاننا عن توصيات هذه الدورة من CAISEC’22 نعدكم أن الخمسة أشهر المقبلة ستكون خلية عمل نشطة لتحقيق تقدم فيها قبل نوفمبر بالمشاركة مع نواب البرلمان المحترمين الذين شرفوا المؤتمر بالحضور والمشاركة الفاعلة ومع أجهزة الدولة التي لم تبخل بالحضور والعمل الفاعل والمتخصصين من حضراتكم من كل القطاعات.

وحتم حديثه قائلا: “أخيرًا وليس آخرا أتقدم بالشكر للزملاء والأصدقاء من الإعلام المرئي والمقروء والمسموع والإلكتروني لدعمهم مؤتمر CAISEC’22”.