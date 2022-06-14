معرض نتاج أعمال ملتقى الأقصر الدولي للتصوير الخميس بالهناجر

يفتتح الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة مساء الخميس 16 يونيو بقاعة “آدم حنين” بالهناجر – بساحة الأوبرا – معرض «نتاج أعمال ملتقى الأقصر الدولي للتصوير» في دورته الرابعة عشرة، والذي ينظمه قطاع الصندوق بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويستمر المعرض حتى 21 يونيو 2022.

يقام المعرض بالتعاون مع قطاع شئون الإنتاج الثقافي، ويضم 40 لوحة من نتاج أعمال ملتقى الأقصر الدولي للتصوير في دورته السابقة والتي اختتمت 19 ديسمبر 2021 .

معرض أعمال « ملتقي الأقصر الدولي للتصوير »

تعرض أعمال الفنانين المشاركين وهم: ميلكــا فويوفيتش، صربيا، فاسيليـس جالانيــس، اليونان، ميجل بومر، كلومبيا، د. صبيح كلش،العراق ، عوض أبو صلاح، السودان، كمال أبو حلاوة، الأردن .

ومن الفنانين المصريين : احمد سنبل ، حسام صقر ، دعاء حاتم ، رانيا فؤاد، فارس احمد، كريم حلمي، ماهر جرجس ، محمد بنوي، محمد عرابي.

ومن شباب الورشة: احمد يحي البدوي ، اية عبد المنعم ، بلال قاسم ، خالد العجيزي، ريهام قاسم ، سلمي العشري ، محمود عاشور ، هدير زرد .

ملتقى الأقصر الدولي للتصوير حدث دولي تشكيلي هام

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للملتقى تضم د.فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق رئيسا وعضوية كل من د. عماد أبو زيد- الأستاذ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان ـقوميسيراً عاماً، و د. صفية القباني- نقيب الفنانين التشكيليين، و د.خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، و د. عادل ثروت ، الأستاذ بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، و د. جيهان فايز ،الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا .

و د. أمل نصر، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة الاسكندرية، و د. صالح عبد المعطى، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، و د. أحمد هنو ،عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة ، و المستشار أحمد حسين بركات.

ملتقي الأقصر الدولي للتصوير حدث دولي تشكيلي هام تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية، أصبح يتميز بزخم ابداعي عظيم، مع تحول الملتقى إلى أكاديمية فنية، مع أجواء الأقصر الساحرة، مما اسهم في انتاج أعمالا ابداعية متميزة ، فضلا عن الاحتكاك بين الفنانين في الندوات التي تقام علي هامش الملتقي وتبادل الخبرات بين فناني العالم ومصر وشباب الورشة.