معرض ميبا 2022 لطائرات رجال الأعمال والخاصة يختتم فعالياته للدورة التاسعة

اختتم معرض “ميبا” 2022 فعالياته للدورة التاسعة، محققاً نجاحاً وذلك بعد أن شهد مجموعة من الصفقات والإعلانات على مدار الأيام الثلاثة للمعرض، وبما يهدف إلى دفع قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص لتحقيق المزيد من النمو.

واستقبل الحدث في هذا العام زوار وعارضين من أكثر 96 دولة على مدار الأيام الثلاثة، مسجلاً نمواً ملحوظاً بالمقارنة مع الدورة الماضية، مرسخاً بذلك مكانته كمنصة دولية لقطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص.

واستقبل المعرض في يومه الثالث والأخير مجموعة من طلاب من كلية ويستفورد الجامعية وكلية الهندسة في جامعة أبوظبي وكليات التقنية العليا وجامعة أميتي دبي وجيمس للتعليم وجامعة إمبري ريدل للطيران، للمساعدة في إلهام الجيل القادم للانضمام إلى القطاع..

وقال علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميبا): نفخر بالنجاح الكبير الذي حققته دورة هذا العام من المعرض، ويسعدنا تنظيم هذا الحدث الدولي الذي يجمع قادة القطاع لرسم ملامح القطاع.. كما نحرص على دعم الأجيال القادمة وتجهيزهم ليكونوا قادة المستقبل في القطاع ويسعدنا استضافة مجموعة من طلاب الجامعة للتعرف على دور هذا القطاع بالنسبة لاقتصادنا، وإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع أبرز الجهات العاملة في القطاع والتعرف على الفرص الواعدة في المستقبل.

وأضاف النقبي: حقق قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص الدولي نمواً كبيراً خلال العامين الماضيين، في حين ساهمت الأحداث الضخمة بما فيها معرض إكسبو 2020 دبي وكأس العالم في قطر في زيادة الطلب، على مدار الأيام الثلاثة، شهدنا تحولًا صناعيًا مع مستويات كبيرة من الابتكار والتقدم التكنولوجي والتحولات الرقمية إلى جانب العديد من الصفقات الرئيسية والإعلانات الجديدة، والتي تؤكد على مواصلة نمو هذا القطاع.

من جانبه، قال تيم هاوز المدير الإداري لشركة تارسوس الشرق الأوسط: “سلطت الدورة التاسعة من معرض “ميبا” على دور الابتكار وجلسات النقاش في لعب دور محوري في نمو القطاع خلال الأشهر والسنوات القادمة، وكان مؤتمر “بيز أف” من أبرز الإضافات لهذا العام والذي شهدنا من خلاله مجموعة من النقاشات ومشاركة الرؤى لأبرز القادة في القطاع حول العالم بما في ذلك الاستدامة ومستقبل القطاع والأسواق الناشئة”.

واستضاف مؤتمر “بيز أف” على مدار الأيام الثلاثة من المعرض، أكثر من 45 متحدث، حيث ناقشوا في اليوم الثالث موضوع “تسريع نمو قطاع الطيران الخاص وتحقيق المزيد من التعاون”. وسلطت الجلسات الضوء على أهمية التعاون ضمن النظام الإيكولوجي لطيران رجال الأعمال للمساعدة في فتح فرص جديدة وتبسيط الخدمات ومعالجة القضايا التي تواجه القطاع.

وشهد المعرض في دورة هذا العام مشاركة واسعة بما فيهم العديد من الجهات التي شاركت في السنوات السابقة وغيرهم من الجهات التي تشارك للمرة الأولى، الذين شاركوا في جلسات نقاشية عن أحدث الابتكارات والتكنولوجيا والحلول.

وقال كارلوس برانا، نائب الرئيس التنفيذي لقسم الطيارات المدنية في شركة داسو للطيران: “استعرضنا خلال مشاركتنا في دورة هذا العام طائرة فالكون 8إكس ذات النفاثة الثلاثية طويلة المدى، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من قبل المشترين والمشغلين المحتملين الذين زاروا المعرض.

كما قمنا بتنظيم مجموعة من العروض التقديمية حول عائلة فالكون بما فيها 8أكس و10أكس، بما يؤكد على مكانة المعرض الرائد ودوره على مستوى القطاع، إذ يعتبر فرصة لاستعراض شبكتنا الدولية لدعم المنتجات والحلول التي نقدمها على مستوى المنطقة، والتي ستشمل وحدة ExecuJet MRO Services التابعة للشركة في Dubai World Central لخدمة مشغلي طائرات رجال الأعمال في منطقة الخليج، والتي سيتم افتتاحها في مطلع عام 2023″.

وقال عمار “جاي” الحصري، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة باريم تريب سوبرت: “حققنا نجاحاً كبيراً خلال مشاركتنا في دورة هذا العام، وذلك من خلال العديد من الاجتماعات مع العملاء والشركاء وتحقيق التحالفات.