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معرض «مدينتي» للكتاب في «سنترال بارك» برعاية وزارة الثقافة و«طلعت مصطفى»

افتتح مساء اليوم الثلاثاء معرض "مدينتي" الأول للكتاب بالحديقة المركزية "سنترال بارك" بـ"مدينتي"، تحت رعاية وزارة الثقافة ومجموعة " طلعت مصطفى "، وذلك تحت شعار "القراءة كالماء والهواء"، وبحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس هيئة الكتاب، ومنى الحلو الرئيس التنفيذي التجاري…

المال - خاص 7:50 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 7:50 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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افتتح مساء اليوم الثلاثاء معرض “مدينتي” الأول للكتاب بالحديقة المركزية “سنترال بارك” بـ”مدينتي”، تحت رعاية وزارة الثقافة ومجموعة ” طلعت مصطفى “، وذلك تحت شعار “القراءة كالماء والهواء”، وبحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس هيئة الكتاب، ومنى الحلو الرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وعقب الافتتاح استمتع الحاضرون بعروض لفرقة رضا للفنون الشعبية.

وطوال أيام المعرض، الذي يستمر حتى 10 ديسمبر المقبل، من العاشرة صباحا إلى التاسعة مساء، ستقام أنشطة مختلفة للأطفال، تتخللها عروض ومسرحيات فنية مناسبة للأطفال والنشء، ويلي ذلك تقديم عروض فنية متنوعة، أبرزها للسيرك القومي، وعروض “ستاند أب كوميدي”.

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كما ستكون هناك ندوات ثقافية مختلفة، ومن أبرزها ندوة للمستشار أمير رمزي، وحفل توقيع كتابه “أعداء مصر الخمسة”، وحوار مع الإعلامي محمد الباز، وندوة بعنوان “بناء الوعي في الجمهورية الجديدة” للدكتور عمرو سليمان والشيخ أحمد تركي، وحوار مفتوح مع اللواء محمد عبدالخالق قشقوش، وأمسية شعرية لأمين حداد وبهاء جاهين.

ومن المقرر أن تختتم أنشطة المعرض يوميا بإقامة عرض للفرق الشعبية، ومن بينها الفرقة القومية، وفرقة الإنشاد الديني، وفرقة رضا.

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من جانبها أعلنت منى الحلو الرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة طلعت مصطفى القابضة أن إقامة معرض “مدينتي” الأول للكتاب ، تأتي ضمن رؤية المجموعة ويقينها بأهمية المسئولية المجتمعية، والذي يدفعها للعمل دائما على الارتقاء بمستوى معيشة سكان مشروعاتها من أجل تحقيق الاستدامة.

من جانبه، قال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب إن المعرض “خطوة فى مسار إثراء المشهد الثقافي، وترسيخ للهوية المصرية في الجمهورية الجديدة”.

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