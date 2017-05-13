معرض فيصل مستمر.. رغم شكاوى الناشرين

- د. هيثم الحاج علي: المنطقة متعطشة للثقافة وقريبا نقيم مركزا ثقافيا بها - عادل المصري: الاستمرارية تدل على نجاحه - شريف بكر: نافذة لبيع الكتاب في موسم ضعيفعلي راشد رغم العديد من الشكاوى التي يقدمها الناشرون كل عام من معرض فيصل للكتاب الذي يقام في شهر رمضان؛ بسبب أنه لا يمنحهم العائد المادي

– د. هيثم الحاج علي: المنطقة متعطشة للثقافة وقريبا نقيم مركزا ثقافيا بها

– عادل المصري: الاستمرارية تدل على نجاحه

– شريف بكر: نافذة لبيع الكتاب في موسم ضعيف



علي راشد



رغم العديد من الشكاوى التي يقدمها الناشرون كل عام من معرض فيصل للكتاب الذي يقام في شهر رمضان؛ بسبب أنه لا يمنحهم العائد المادي الكافي للمشاركة فيه إلا أن الدورة السادسة للمعرض ستقام في الفترة من 9 إلى 18 رمضان المقبل، وفتح اتحاد الناشرين منذ أيام باب الحجز للناشرين للمشاركة بالمعرض. وليس فقط استمرار معرض فيصل بل إن هيئة الكتاب واتحاد الناشرين يدرسان حاليا إقامة معرض آخر للكتاب في منطقة المعز على شاكلة معرض فيصل على أن يستمر لدورات مقبلة هو الآخر وما زال الأمر قيد الدراسة للمكان وقد يعلن قريبا بشكل رسمي إن كان سيقام المعرض أم لا.



من جهته أكد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أنه يعملون حاليا على التجهيز لمعرض فيصل للكتاب خلال شهر رمضان ، مشيرا إلى أن معرض فصيل مختلف عن معرض القاهرة الدولي للكتاب من حيث التجهيز له فيستمر العمل على البرنامج الثقافي الخاص به حتى قبيل المعرض بقليل لأنه قد يتم الاتفاق مع ضيف ما ويعتذر في اللحظات الأخيرة، لذلك فإن البرنامج الكامل لن يصدر أو تصدر ملامحه إلا قبل المعرض بوقت قصير. وأشار إلى أن معرض فيصل يعتمد على مجموعة من المحاور الأساسية والتي من الضروري تواجدها مثل ورش الأطفال المتنوعة في الرسم والحكي وغيره بالإضافة إلى المسابقات الخاصة بالأطفال، كما يقدم المعرض عروضا سينيمائية خفيفة مناسبة للمعرض كتسجيلات سابقة لندوات وأمسيات بمعارض الكتاب السابقة أو أفلام تسجيلية متنوعة، بالإضافة إلى الندوات والأمسيات الشعرية التي تكون مختلفة إلى حد ما عن أمسيات المعرض الدولي وذلك لتناسب المنطقة المقام فيها المعرض ، كما أن التركيز خلال البرنامج الثقافي يكون على الفعاليات الفنية ذات الطابع التراثي والديني. وشدد الحاج علي ، على ضرورة التواجد في منطقة فيصل والمكان الذي يقام فيه المعرض تحديدا نظرا لتعطش المكان للثقافة وولابد من استغلالها كملتقى ثقافي ، خاصة وأن الإقبال على المعرض يكون كبيرا للغاية وإن كانت القوى الشرائية للكتب في المعرض قليلة ولكن حينما يزور المعرض 1000 طفل وعائلاتهم تقريبا وهذا عدد ليس بقليل فهذا يؤكد أن المعرض حقق وجوده ولابد من استمراره. وقال رئيس هيئة الكتاب :” من أحلامي عمل مشروع ثقافي كبير على أرض الهيئة بفيصل والتي يقام بها المعرض سنويا، وبالمكان مخزن كبير قديم للهيئة نعمل حاليا على إقامة مخزن آخر بديلا عنه وبدأنا في التراخيص حاليا ليكون المكان بمثابة مول للكتب ومركز ثقافي كبير ، وقدمنا دراسة للمكان وكانت التكلفة المبدأية له قبل التعويم حوالي 70 مليون جنيه، وبرغم أن التكلفة عالية إلا أن المركز نفسه من المقرر أن يأتي بعائد مادي من خلال الأماكن الخاصة بالمسرح وقاعات الفنون التشكيلية وقاعات السينما التي ستتواجد به ويكون لها مردود مالي من خلال تأجيرها مثلا”. كما لفت إلى أنه خلال شهر رمضان يحاولون عمل معرض للكتاب بشارع المعز على شاكلة معرض فيصل وسيكون بجانب معرض الحرف اليدوية الذي ستقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة. وأشار الناشر عادل المصري ، رئيس اتحاد الناشرين المصريين أن الناشرين بدأوا بالفعل في حجز أجنحتهم بالدورة المقبلة لمعرض فيصل للكتاب ، والذي من المهم استمراره لأهمية تواجد معارض الكتاب في كل مكان، وأكد أن العام الماضي كان عدد الناشرين المشاركين بالمعرض أكثر من 60 ناشرا ولن يقل العدد هذا العام إن لم يكن أكثر. ولفت إلى أن هذه هي الدورة السادسة لمعرض فيصل والذي بدأ وما زال مستمرا حتى الآن بانتظام وهذا دليل على نجاحه في تلك المنطقة المتعطشة للكتاب والثقافة، كما أن هناك العديد من المناطق تحتاج لمعرض للكتاب وهو ما يتم دراسته حاليا لإقامة معرض للكتاب بشارع المعز في شهر رمضان المقبل على هامش الليالي الثقافية والفنية الرمضانية المقامة هناك. ولفت الناشر شريف بكر، أمين عام اتحاد الناشرين أنه من المهم التحرك في اتجاه فتح أسواق جديدة للنشر ولا ينبغي أن يكون هناك معرض واحد فقط للكتاب ومن المهم أن تتواجد المعارض في العديد من المناطق وأن يقترب المعرض من الناس ويذهب إليهم في أماكنهم مثل معرض فيصل الذي يقام في تلك المنطقة التي لا تكون القوة الشرائية فيها كبيرة بسبب المكان والوقت أيضا فشهر رمضان يكون الناس في نهاره مرهقين وبعد الإفطار يتكاسلون ولكن التواجد في حد ذاته مهم خاصة أن الأنشطة الثقافية والفنية التي تقام بالمعرض تساعد في زيارة الجمهور للمعرض. وأضاف بكر أن هيئة الكتاب هذا العام تعمل على زيادة الأنشطة الثقافية والفنية حيث تتبنى أجندة ثقافية جديدة والتي بدورها تكون الأكثر جذبا للجمهور، مثلما يحدث في المعرض كل عام وأيضا ما حدث مؤخرا في معرض كتاب الشيخ زايد الذي حلت به بعض الأنشطة الثقافية والتي كانت سبب زيادة الإقبال عليه. وأشار إلى أن هيئة الكتاب هي المسئولة عن البرنامج الثقافي كله وتقوم الآن بالتجهيز للمعرض وتستعد له من خلال الاستاندات وتوزيع المساحات ، وقد يغيب الكثير من الناشرين عن المعرض بسبب إقامته في شهر رمضان ولكن تعتبر السوق في هذا الشهر متوقفة تماما في النشر فعليهم المشاركة باعتبارها نافذة للبيع. وعن فتح باب الحجز في اتحاد الناشرين لمن يريد المشاركة وتأخره لفت إلى أن الأمر لا يحتاج وقتا طويلا خاصة أن من يريد المشاركة يعرف ذلك قبل المعرض الذي يجهز له قبيل افتتاحه بوقت قصير.