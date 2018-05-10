معرض عقارات مصر يختتم فعالياته بإجمالي مبيعات 110 مليون دولار‎

المال- خاص بحجم مبيعات كبير وإقبال شديد، اختتم معرض عقارات مصر فعالياته التي أقيمت الشهر الماضي في مركز دبي التجاري العالمي والذي كان قد افتتحه وائل جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة سلطان بطي بن…

المال- خاص

بحجم مبيعات كبير وإقبال شديد، اختتم معرض عقارات مصر فعالياته التي أقيمت الشهر الماضي في مركز دبي التجاري العالمي والذي كان قد افتتحه وائل جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث حقق المعرض نجاحاً منقطع النظير، وارتفاعاً كبيراً في المبيعات بلغ 110 ملايين دولار، أي بزيادة أكثر من 100% مقارنة بعائدات المعرض في العام الماضي.

ووفق بيان، كان المعرض ضم 21 من أهم شركات التطوير العقاري الكبرى من كلا القطاعين العام والخاص في مصر، بما فيها إعمار، وسوديك، وبالم هيلز، وهايد بارك، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وسيتي إيدج، حيث أتيحت خلال هذا الحدث الذي استمر ثلاثة أيام، الفرصة لشركات التطوير العقاري لتقديم وعرض مشاريعها العقارية على طول الخط الساحلي الشمالي لمصر، ومدينة العاصمة الجديدة ، شرق القاهرة.

وفي تصريح له حول نجاح المعرض، قال عبد المحسن سلامة، رئيس مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين في مصر: “نحن سعداء للغاية بمستوى المشاركة التي شهدناها هذا العام، وأعتقد أن جهود مصر في السنوات الماضية حققت نجاحها وأثمرت في استعادة ثقة المجتمع الدولي فيما يتعلق بجدوى الاستثمارات العامة وإمكاناتها الواعدة في مصر، ولهذا السبب نحن واثقون جداً من أن السنوات المقبلة ستكون مليئة بفرص أكثر إشراقاً لمصر.”

وفي شهر فبراير الماضي، أطلقت كل من جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة شراكة مبنية على مذكرة تفاهم، حيث ستساعد هذه الاتفاقية مصر في تحقيق رؤيتها 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع وقائم على المعرفة من خلال مبادرات عديدة مختلفة.

كما أضاف وحيد عطا الله، الرئيس التنفيذي لشركة سبكتروم للاستشارات في مداخلة له بهذه المناسبة قائلاً: “تؤكد نتائج المعرض لهذا العام على ثقة دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لسوق العقارات المصري المزدهر”، بيد أن ذلك لم يكن مفاجئاً. لقد عززت كل من الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية علاقاتهما الودية التي لا تنطلق فقط من عوامل التقارب الثقافي، ولكن أيضاً من توافقهما الجوهري فيما يتعلق بطموحهما وتطلعاتهما الاقتصادية.”

ومن المفترض أن ينتقل معرض العقارات المصري بفعالياته إلى دول أخرى، بدءاً من جولة لمدة 3 أسابيع في شهر سبتمبر من هذا العام في كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وسيتبع ذلك معرض ختامي في دولة الكويت من المقرر عقده في شهر ديسمبر القادم. حيث من المتوقع في هذه المحطات الجديدة له، أن يحقق إجمالي مبيعات بقيمة 250 مليون دولار.