معرض صحارى يستقبل 20 ألف زائر للتوسع في الأعمال التجارية للمشاركين

أكدت هناء يوسف مدير معرض صحارى أن المعرض يتضمن مشاركة للزائرين من عدة دول في أفريقيا والشرق الأوسط لضمان توفير فرص للتوسع في الأعمال التجارية لكل المشاركين بالمعرض.

وأضافت في تصريحات صحفيه لها اليوم أن المعرض سيستضيف أكثر من 90 جلسة وورشة عمل متخصصة في مجال الزراعة وسيدير هذه الجلسات عددا من أهم الخبراء في المجال من مصر وخارجها وذلك لنقل أحدث التطورات والتكنولوجيا في القطاع الزراعي للحاضرين.

وكشفت أنه للمرة الثانية على التوالي، وقع اختيار سفارة هولندا بالقاهرة علي معرض صحاري الدولي لعقد ورشتي عمل في مجال الزراعة والاستدامة بالتعاون مع مجلس الأعمال الهولندي الأفريقي. سيتم التركيز في ورشة العمل الأولي على تأثير حماية الأصناف النباتية على تنمية الزراعة في مصر.

وأضافت أن الورشة الثانية ستختص في الطرق المختلفة للتأقلم على المناخ.

يذكر أن ﻣﻌﺮض ﺻﺤﺎرى ﻫﻮ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻤﺼﺮي، والمنصة الأقوى للإنتاج الزراعي والحيواني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يجمع معرض صحارى المصنعين والتجار المحليين والإقليميين من شتى قطاعات سلسلة التوريد للمجال الزراعي حيث يمثل المعرض فرصة فريدة للتواصل وبناء العلاقات وزيادة المبيعات خاصةً بمشاركة عالمية من دول مختلفة من بينها: الصين، ألمانيا، هولندا، بولندا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، الهند، الأردن، تركيا، ولبنان، وحضور أكثر من 20 ألف زائر محلي ودولي .

وافتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، النسخة 34 من المعرض الزراعي الدولى “صحاري”، الذي يعد أكبر معرض زراعي في أفريقيا.