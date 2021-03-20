معرض «ذا ريل جيت» يخلد ذكرى رحيل حسين صبور

قال أحمد غزي رئيس شركة إيه سى جي أى تى إف لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إن افتتاح معرض «ذا ريل جيت» سيشهد تخليد ذكرى شيخ المطورين العقاريين في مصر المهندس حسين صبور بإعتباره أحد القامات الكبيرة التي أثرت القطاع العقاري.

وأضاف غزي خلال تصريحات له، أنه على المستوى الشخصي تعلم كثيرا من الراحل حسين صبور، لافتا أن أقل تقدير له هو تكريمه وتخليد ذكراه في المعرض الذي سينطلق في 25 إلى 27 مارس المقبل.

وكان المهندس حسين فايق صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور قد رحل عن عالمنا أواخر الشهر الماضي مسببا صدمة كبيرة وحزن عميق بالقطاع العقاري الذي أثراه الراحل بعدد من المشروعات التي تحمل اسم شركاته في كثير من ربوع مصر.

وقد نعى عدد من المطورين العقاريين رجل الأعمال المهندس حسين صبور الذي وافته المنية عن عمر يناهز 85 عاما حيث أجمعوا عبر صفحات التواصل الاجتماعي على رحيل قيمة ورمز من رموز القطاع العقاري في مصر.