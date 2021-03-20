عقـــارات

معرض «ذا ريل جيت» يخلد ذكرى رحيل حسين صبور

سينطلق في 25 إلى 27 مارس المقبل.
خالد الأسمر 12:07 ص, الأحد, 21 مارس 21 12:07 ص, الأحد, 21 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال أحمد غزي رئيس شركة إيه سى جي أى تى إف لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إن افتتاح معرض «ذا ريل جيت» سيشهد تخليد ذكرى شيخ المطورين العقاريين في مصر المهندس حسين صبور بإعتباره أحد القامات الكبيرة التي أثرت القطاع العقاري.

وأضاف غزي خلال تصريحات له، أنه على المستوى الشخصي تعلم كثيرا من الراحل حسين صبور، لافتا أن أقل تقدير له هو تكريمه وتخليد ذكراه في المعرض الذي سينطلق في 25 إلى 27 مارس المقبل.

اقرأ أيضا  وزير الإسكان: إنشاء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب في الفيوم بتكلفة 320 مليون جنيه

وكان المهندس حسين فايق صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور قد رحل عن عالمنا أواخر الشهر الماضي مسببا صدمة كبيرة وحزن عميق بالقطاع العقاري الذي أثراه الراحل بعدد من المشروعات التي تحمل اسم شركاته في كثير من ربوع مصر.

وقد نعى عدد من المطورين العقاريين رجل الأعمال المهندس حسين صبور الذي وافته المنية عن عمر يناهز 85 عاما حيث أجمعوا عبر صفحات التواصل الاجتماعي على رحيل قيمة ورمز من رموز القطاع العقاري في مصر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية

ملف الكاتب خالد الأسمر

اقرأ أيضاً

الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء: ضرورة تمكين المرأة بقطاع المقاولات بنسبة 40%

خالد الأسمر 12:06 ص, الأحد, 21 مارس 21

الإسكان: اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات وهمية تستغل مشروعات الدولة (فيديو)

محمد مجدي 11:28 م, السبت, 20 مارس 21

انعقاد اجتماع مجلس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد بالقاهرة بدلا من تونس

خالد الأسمر 10:40 م, السبت, 20 مارس 21

العربي للتشييد والبناء: تجديد الثقة للمهندس علي السنافي رئيسا للاتحاد لدورة أخرى

خالد الأسمر 10:32 م, السبت, 20 مارس 21

«حدائق أكتوبر» تنفذ حملة مكبرة لمواجهة التعديات بمنطقة إسكان دهشور

أحمد صبحي 6:12 م, السبت, 20 مارس 21

صادرات المواد العازلة ترتفع 30% خلال يناير الماضي

محمود زكي 5:46 م, السبت, 20 مارس 21