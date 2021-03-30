معرض «ديارنا» للأثاث الدمياطي يواصل فعالياته في أسيوط حتى 8 أبريل المقبل

يواصل معرض “ديارنا” الأثاث الدمياطي فعالياته بمحافظة أسيوط، بمشاركة الجمعيات التعاونية الإنتاجية للأثاث بدمياط، حيث من المقرر أن تنتهي فعاليات المعرض يوم 8 أبريل المقبل.

ويستمر المعرض، الذي شهد إقبالا كبيرا من مختلف محافظات الصعيد، لمدة 15 يومًا، حيث يعرض منتجات 40 عارضًا من 7 جمعيات تعاونية انتاجية للأثاث بدمياط، وصناع مدينة الأثاث بدمياط والغرفة التجارية، ويقام علي مساحة 2300 متر علي ملاعب نادي “الواي” بأسيوط.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد افتتحت فعاليات المعرض يوم الخميس الأسبوع الماضي خلال زيارتها لمحافظة أسيوط، حيث أكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تهدف لتشجيع إقامة مثل هذه المعارض للجمعيات التعاونية الإنتاجية في مختلف المحافظات لعرض منتجاتهم.