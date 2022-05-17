معرض تكنولوجيا صناعة الحبوب يكرّم قيادات «التموين»

كرّم مجدي سليمان، رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية لتنظيم المعارض والمسئول عن تنظيم معرض تكنولوجيا صناعة الحبوب في دورته الـ22، كلًّا من أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال مجدي سليمان، في تصريحات على هامش افتتاح المعرض، اليوم، إن فترة إقامة المعرض من 17 إلى 19 مايو الحالي، وتشارك فيه 30 شركة ما بين مطحن ومصانع وشركات مضارب الأرز والمكرونة والتعبئة والتغليف.

مشيرًا إلى أن تلك الشركات لديها نحو 96 توكيلًا عالميًّا من كبرى الشركات العالمية، كما أن المعرض تم خلاله تقديم أحدث تكنولوجيا صناعة الحبوب في العالم والتي تواكب تطورات التكنولوجيا الحديثة.

أحمد كمال معاون وزير التموين ومتحدث الوزارة