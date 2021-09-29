معرض «تراثنا» يستضيف فنانى مبادرة «صنايعية مصر»

يستضيف معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات في نسخته الحالية 2021 خريجي الدفعة الأولى من فنانى مبادرة “صنايعية مصر” ، التي أطلقتها وزارة الثقافة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بهدف الحفاظ على ملامح مفردات الهوية المصرية من خلال تكوين جيل جديد من المبدعين والحرفيين المهرة ودعمهم ماليا وفنيا.

وصرحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز قام بالتنسيق مع وزارة الثقافة بتقديم الدعم الفني لمبادرة صنايعية مصروالمقرر انطلاق فعالياتها السبت 9 أكتوبر- بتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية المجانية في مجال ريادة الأعمال .

وأضافت أن معرض تراثنا يستضيف خريجي الدفعة الأولى من مبادرة “صنايعية مصر” بتخصيص جناح متميز لهم، لعرض باكورة منتجاتهم، مشيدة بالمشغولات والمنتجات الخاصة بالخريجين، والتي استعرضتها في حفل تكريم الأسبوع الماضي بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وأشادت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في كلمتها أثناء تخريج الدفعة الأولى من خريجى المبادرة بالتعاون الذى تم بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات في تحويل القدرات الفنية لشباب المبدعين إلى مشروعات ناجحة ذات جدوى اقتصادية ومنتج مميز قادر على المنافسة.

وأشارت إلى أن كافة المتخرجين سيشاركون في الدورة الحالية من معرض تراثنا وأنه قد تقرر أن يتم تخصيص عائدات بيع منتجات المتدربين المشاركين فى معرض تراثنا لهم كدعم من وزارة الثقافة في بداية مشوارهم العملي.

وأوضحت أن المبادرة تعتبر من أهم المبادرات التي تنظمها وزارة الثقافة وتحظى باهتمام القيادة السياسية وذلك لأن هذه المبادرة تعتمد على إحياء الفنون والحرف التراثية التي تعبر عن الشخصية والهوية المصرية الأصيلة كما تتيح الفرصة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة فى مجال الحرف وفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية فى الداخل والخارج بما يساهم فى تنمية الاقتصاد القومى للبلاد.

يُذكر أنه تم إطلاق مبادرة “صنايعية مصر” بهدف تدريب الشباب على الحرف التراثية بالمجان، لإحياء الفنون والحرف التراثية التي تعبر عن الشخصية والهوية المصرية؛ من بينها الخزف والنحاس و”النقش و الأركيت” والتطعيم بالصدف وأعمال قشرة الخشب،