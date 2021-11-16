معرض «بيزنكس» يبدأ فعالياته غدا بحضور وزراء ومسؤولين ورجال أعمال

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح كل من د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

أاعلنت شركة “بيزنكس” القابضة انطلاق فعاليات معرض “بيزنكس” – المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية وأول وأكبر منصة لعرض فرص الاستثمار التجاري الحية بنموذج الفرانشيز وغيرها من أشكال الشراكات الاستثمارية بخلاف العديد من فرص الاستثمار في المجال العقاري التجاري والإداري وكذلك مختلف الصفقات التجارية مع مقدمي الخدمات، سواء كانت قانونية أو محاسبية أو تسويقية وعلى هامش المعرض يقام مؤتمر مصر للأعمال “B’Talks لمناقشة فرص الاستثمار بمختلف المجالات وآخر تطورات الأعمال بالسوق المصرية- غدا الأربعاء بفندق نايل ريتز كارلتون – بالقاهرة، على مدار يومي 17 و18 نوفمبر الجاري، بحضور لفيف من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات والكيانات الحكومية وخبراء ومستشاري إدارة وتطوير الأعمال.

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح كل من د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

إلى جانب أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، خالد عبدالصادق رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، ومحمد بن ناصر الأحمري مساعد الأمين لقطاع التطوير ومدير إدارة اللجان بغرفة مكة المكرمة، إلى جانب ملك العشيري المؤسس والرئيس التنفيذي شركة “بيزنكس” القابضة.

ويتضمن المؤتمر عدة جلسات يشارك فيها عدد كبير من المسؤولين الحكوميين التنفيذيين، إلى جانب أصحاب أكبر العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط، ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الجلسات النقاشية التي تناولت استراتيجية الدولة في دعم وتطوير الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال الشباب لاستعراض آليات دعم الفنون الحرفية وعرض المنتجات المتميزة، وفتح آفاق أوسع لانتشارها وتطورها وتشجيع الشباب على تعلم الحرف والفنون اليدوية الراقية، من أجل توفير فرص عمل مختلفة.

