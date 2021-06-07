معرض «بيج 5» مصر للبناء يعود فى 2021 لدعم قطاع التشييد

أعلنت شركة دي إم جي إيفنتسdmg events ، عن عودة معرض بيج 5 مصر للبناء The Big 5 Construct Egypt خلال الفترة من 26 إلى 29 يونيو، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، لتيسير فرص الأعمال داخل قطاع الإنشاءات المتنامي في مصر، خلال المؤتمر الذي عُقد اليوم .

تم الكشف خلال المؤتمر أن مصر هي ثالث أكبر سوق إنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن زخم النشاط في هذا القطاع لا يزال نقطة مضيئة للاقتصاد المصري مع مشروعات قيد التنفيذ، سواء مسندة أو غير مسندة، تبلغ قيمتها 354.8 مليار دولار.

وقال خالد عباس؛ نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: “نحن سعداء بعودة معرض The big 5 لمصر لأن هذا يوجه رسالة قوية للعالم عن صناعة التشييد والبناء والاقتصاد القومي. مصر سوق واعدة وقوية، وأكبر سوق في هذه الصناعة في الشرق الأوسط اليوم”.

من خلال هذا الحدث الضخم، سيكون هناك تبادل للخبرات والاطلاع على كل ما هو جديد في تقنيات التنفيذ والمعدات، منها ما يساعدنا على تنفيذ برامج الدولة الطموحة جداً بأعلى جودة وأقل تكلفة.” خالد عباس

حضر المؤتمر خالد عباس؛ نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، مات دينتون؛ رئيس دي إم جي إيفنتس dmg events ، ومحمد الدهشوري؛ الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للإنشاءات(HAC)، وهايكه هارمجارت؛ العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD)، ومحمد طارق كامل؛ العضو المنتدب لمنطقة شمال أفريقيا لشركة اتحاد المقاولين (CCC).

بدأ مات دينتون رئيس دي إم جي إيفنتس dmg events ، الشركة المنظمة للمعرض، بمشاركة رسالة مفادها “أن الروابط القوية التي تنشأ وجهاً لوجه بين الأطراف المعنية في الصناعة ستكون مهمة لضمان التنمية المستدامة للقطاع,

واكد أنه “من المهم أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لنا ضمان بيئة آمنة لالتقاء مختلف أطراف مجتمع الإنشاءات حيث يمكنهم تعزيز أنشطة الأعمال، وإعادة بناء الشراكات، وتطبيق الدروس المستفادة على المشاريع المستقبلية في مكان واحد”.

وَأضاف: “ولتحقيق هذه الغاية، وإلى جانب توفير فرص متبادلة حيوية هذا العام، فإن معرض بيج 5 مصر للبناء The Big 5 Construct Egypt سوف يطلق مجموعة من الخصائص المتطورة تركز على التطوير الاستراتيجي والابتكار في الصناعة، ليصبح الملتقى بذلك فرصة عملية لا يمكن تفويتها لجميع العاملين في قطاع الإنشاءات في أعقاب تداعيات فيروس كورونا المستجد”.

وفي نسخته الثالثة هذا العام، سيطلق المعرض جوائز بيج 5 للتأثير The Big 5 Egypt Impact Awards المصممة لتكريم الشركات والأفراد الذين يقودون الابتكار في الصناعة المصرية، بالإضافة إلى مؤتمر بيج 5 مصر للقيادة The Big 5 Egypt Leadership Conference، وهو حدث منتظر بشدة يستمر لمدة ثلاثة أيام من المقرر أن يجمع وزراء المنطقة ورواد دوليون لاستكشاف مساهمة قطاع الإنشاءات المستقبلية في دفع نمو وتنوع الاقتصاد المصري.

محمد الدهشوري

وقالت هايكه هارمجارت، التي ستشارك في مؤتمر بيج 5 مصر للقيادة The Big 5 Egypt Leadership Conference بصفتها اقتصادية رائدة والعضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD): “إن مؤتمر بيج 5 مصر للقيادة The Big 5 Egypt Leadership Conference يعد فرصة رائعة لصناع السياسات والمؤسسات المالية والمستثمرين لمناقشة أولويات مصر وتعزيز البنية التحتية المستدامة الصديقة للبيئة وقطاعات التشييد والبناء”.

بخلاف المؤتمر، سيشهد الملتقى تقديم جلسات معتمدة بشهادة التطوير المهني المستمر CPD التي ستناقش عدة موضوعات حيوية، لتقدم بذلك فرصة فريدة للزوار كي يطلعوا على أحدث الصيحات في الصناعة بينما يكتسبون نقاط تطوير مهني تضاف إلى مسيرتهم المهنية.

ولاستكمال الخصائص التي تعيد تشكيل الصناعة خلال هذا الحدث، سيجمع معرض بيج 5 مصر للبناء The Big 5 Construct Egypt مئات العلامات التجارية الرائدة من أكثر من 15 دولة مثل كندا، وألمانيا، واليونان، وروسيا، وإيطاليا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، على سبيل المثال لا الحصر.

وتشمل الشركات الكبرى المشاركة في المعرض مؤسسات كبرى مثل حسن علام القابضة، أوراسكوم للإنشاءات، والسعداء، وإيه إس جي سي-الشعفار، وهانيميكس، والزامل، والأهرام، و ويل بوند، والأمل، وغيرها.

و قال المهندس محمد الدهشوري، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للإنشاءات: “يعد مؤتمر بيج فايف فرصة كبيرة لتجمع قادة الأعمال وإقامة الشراكات وعرض فرص الاستثمار، حيث تعد مشروعات البنية التحتية من أهم عوامل الانتعاش والتعافي الاقتصادي ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم أيضًا”.

تفتخر الشركة بتاريخ مشرف على مدار 85 عاماً، قامت فيها الشركة بإقامة مشاريع قومية واستراتيجية للدولة المصرية في مجال المياه والطاقة والبنية التحتية، مما جعلها واحدة من أكبر شركات التشييد والبناء على مستوى العالم.