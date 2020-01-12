معرض بلاستكس 2020 يختتم وسط إقبال أوروبي وعربي (صور)

اختتم معرض بلاستكس 2020 اليوم فعاليته التي بدأت يوم الخميس الماضي، والذي شهد حضورا مكثفا من كبريات الدول العربية والأوروبية بما يمثل تنوعا في المنتجات المعروضة.

يغطي معرض بلاستكس كافة قطاعات صناعات البلاستيك من خامات وماكينات تضم أنظمة البثق والنفخ والقولبة والحقن وتدوير النفايات البلاستيكية وقطع الغيار والمستلزمات وغيرها وكذلك المنتجات النصف نهائية التي تعد مكوناً رئيسياً في العديد من القطاعات كصناعة التعبئة والتغليف والنسيج والأجولة النسيجية وصناعة البناء والتشييد ومستلزمات الزراعة والفوم ومكونات السيارات والأثاث والأدوات المنزلية وأدوات النظافة والأدوات المكتبية وغيرها من التطبيقات الصناعية التي تدخل لدائن البلاستيك في مكوناتها.

يتم تنظيم معرض بلاستكس 2020 بمشاركة بين كل من شركة ACG-ITF الشركة الكبري في مصر وأفريقيا في تنظيم المعارض الدولية المتخصصة، وشركة dmg eventsالعالمية للمعارض، التي تعد واحدة من كبرىات شركات تنظيم المعارض في العالم والتابعة لمجموعة Daily Mail and General Trust (DMGT). معرض بلاستكس 2020

400 شركة من 27 دولة.

ويعتبر معرض بلاستكس أهم حدث دولي في أفريقيا يشهده قطاع صناعات البلاستيك، لكونه ملتقاً دولياً يجمع المتخصصين بقطاع صناعات البلاستيك مرة كل سنتين، حيث يستضيف المعرض في دورته الحالية أكثر من 400 شركة عارضة من 27 دولة تمثل كبرى الدول الرائدة في تصنيع ماكينات وتقنيات وخامات البلاستيك، كما يعد نقطة الالتقاء بين أهم المصنعين والموزعين بمجال صناعات البلاستيك والمشترين من مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تتميز دورة هذا العام من بلاستكس 2020 بتحقيقها نمواً أكثر من 50% في المساحة مقارنة بالدورة الماضية، حيث تمت اقامة المعرض هذا العام على مساحة 30 ألف متراً مربعاً، كما حقق المعرض زيادة في عدد الشركات المشاركة.

واستضاف بلاستكس المزيد من الأجنحة الوطنية لعدة دول منها ألمانيا والصين والهند وتايوان إلى جانب الشركات الدولية المشاركة من إيطاليا وفرنسا والنمسا واليابان وهولندا وأسبانيا وسويسرا والدانمارك والمملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة وسلطنة عمان وتونس وكوريا وبلجيكا وقبرص والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها بالإضافة إلى مصر.

ويقام المعرض هذا العام بمشاركة شركة “بروج” كراعي ذهبي، كما يحظى المعرض برعاية المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وشعبة صناعة البلاستيك وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.

مصرتتربع على عرش الانتاج في القارة الأفريقية

تعد صناعات البلاستيك من أهم الصناعات المصرية والتي لها التأثير الأقوي في معدلات النمو الاقتصادي، وتتربع مصر على عرش القارة الأفريقية بنحو 2.1 مليون طن تمثل أكثر من 20% من حجم سوق اللدائن لقارة أفريقيا، وطبقاً لأحدث تقاريرالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية يبلغ حجم الاستثمارات بهذا القطاع نحو 7،2 مليار دولارفي حين يبلغ حجم الانتاج نحو 198 مليار جنيه وعدد المصانع 4890 مصنعاً يعمل بها 524 ألف عامل. ويبلغ حجم استهلاك مصر سنوياً من المنتجات والمواد البلاستيكية 9،35 مليار دولار يزداد سنوياً بمعدل 9،7 % وتستحوذ صناعة التعبئة والتغليف على 38% من إجمالي استهلاك المواد الخام للدائن البلاستيك. معرض بلاستكس 2020

5 مليارات و399 مليون دولار صادرات الصناعات الكيماوية المصرية.

​من ناحية أخرى بلغ حجم صادرات مصر بقطاع الكيماويات عام 2018 نحو 5،399 مليار دولاراً منها 1،656 مليار دولاراً صادرات منتجات اللدائن والبلاستيك بنسبة 31% من صادارت القطاع، في حين يصل حجم الواردات نحو 3،202 مليار دولاراً.

وتمثل الواردات المصرية من البلاستيك حوالي 70% من احتياجات البلاد من المواد الخام بينما توفر المصانع المصرية المنتجة للبولي بروبلين والبولي ايثيلين حوالي 30% فقط من احتياجات المصانع العاملة. معرض بلاستكس 2020

انعقاد معرض مصر الدولي لمنتجات البلاستيك والمطاط للتصدير

ومن أهم الأحداث التي يشهدها معرض بلاستكس 2020 أيضاً انعقاد معرض مصر الدولى لمنتجات البلاستيك والمطاط بغرض التصدير، كحدث مستقل بمصاحبة معرض بلاستكس 2020.

والهدف الرئيسى من هذا المعرض هو أن يكون نقطة التقاء بين المصدرين والمصنعين المصريين لمنتجات وخامات البلاستيك النهائية، مع المشترين والتجار المستوردين من دول إفريقيا والدول المجاورة، بهدف تنشيط صادرات منتجات البلاستيك المصرية واختراق مزيد من الأسواق.

وتعد دورة معرض “بلاستكس 2020” بمثابة النافذة التي يطلع من خلالها المصنعين المحليين على آخر المستجدات في ذلك القطاع الذي يشهد طفرات كبيرة من الناحية التقنية، كما تتسع مجالات تطبيقاته بصفة مستمرة.