معرض الكتاب 2024.. الموعد وخطوات حجز التذاكر

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 أبوابه هذا العام في دورته الـ 55 لمعرض الكتاب 2024 في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024 في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وينتظر عشاق الكتب معرض الكتاب 2024 من العام للعام لذلك يبحثون بكثرة عن موعد معرض الكتاب 2024 كي يحجزون من الآن تذاكرهم لحضور المعرض والاستعداد بقوائم الكتب التي يرغبون في شرائها والاستمتاع بها.

بوابة «المال نيوز» تستعرض في التقرير التالي تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ55 هذا العام والذي يصنف أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 أبوابه هذا العام في دورته الـ 55 في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024 في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

مواعيد العمل للجمهور من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء، فيما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

واختار القائمون على المعرض هذا العام أن تكون شخصية المعرض عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، وتم اختيار الكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال.

المشاركون في معرض الكتاب 2024

يشارك في معرض الكتاب 2024 أكثر من 1500 دار نشر من 50 دولة حول العالم، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح معرض القاهرة الدولي للكتاب الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.

خطوات شراء تذاكر معرض الكتاب 2024

يمكن للراغبين في الذهاب إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب الحصول على تذاكر المعرض من خلال موقع المعرض المباشر من خلال هذا الربط .

اختيار أيقونة شراء تذكرة

اختيار شراء تذكرة دون عمل حساب على المنصة في حال عدم رغبتك في إنشاء حساب على موقع المعرض

ادخال رقم تليفونك المحمول

تحديد عدد التذاكر الذي ترغب في شرائها ( سعر تذكرة المعرض 5 جنيهات)

الضغط على اختيار وسيلة الدفع (بطاقة ائتمان- كارت ميزة- امان او مصاري او وسائل الدفع الإلكتروني)

الضغط على دفع لتسديد قيمة تذاكر معرض الكتاب.