معرض الكتاب يحتفل بمرور 120 عاما على ميلاد توفيق الحكيم

علي راشد شهدت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الاحتفاء بمرور 120 عامًا على ميلاد توفيق الحكيم، والتي شارك فيها السيناريست الكبير محمد السيد عيد، وأدارها الدكتور عزوز إسماعيل في البداية وجه الكاتب محمد السيد عيد الشكر لهيئة الكتاب لتفكيرها…

علي راشد

شهدت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الاحتفاء بمرور 120 عامًا على ميلاد توفيق الحكيم، والتي شارك فيها السيناريست الكبير محمد السيد عيد، وأدارها الدكتور عزوز إسماعيل

في البداية وجه الكاتب محمد السيد عيد الشكر لهيئة الكتاب لتفكيرها فيإحياء ذكرى مرور 120عامًا على ميلاد توفيق الحكيم، الذي كان عام خير على مصر، على حد تعبيره، حيث ولد في نفس العام الفنان القدير يوسف وهبي، وعالم الذرة المصري الدكتور مصطفى مشرفة.

وتابع أن توفيق الحكيم أثرت نشأته وحياته كثيرا فيأعماله الأدبية والثقافية، فقد كان والده متعلما، ودرس القانون، وتخرج من كلية الإدارة والترجمة التي كانت أكبر كلية في هذا العصر، وكان يتخرج منها الوزراء، وقد زامل والده الزعيم مصطفي كامل، إلا أنه لم يفضل الانخراط في العمل السياسي.أما أم توفيق الحكيم فقد كانت جارية تركية، وهؤلاء كانوا يرونأنهم أفضل من المصريين. وقد تحدث توفيق الحكيم عن والده ووالدته في رواية “عودة الروح”.

وأشار عيد إلى أن الحكيم شهد زخما فكريا وثقافيا في المجتمع المصري، حتى شهد بنفسه ثورة 1919، وهذا ما ساهم في اعتزازه بالوطن مصر في كل كتاباته لتأثره بشدة بالمفاهيم التيأتت بها الثورة.

وأوضح أن والد توفيق الحكيم أرسله إلى فرنسا لدراسة القانون،ولكن توفيق الحكيم لم يحصل على الدكتوراه فيالقانون، فقد درس النظام الاجتماعيفيأوروبا، والثقافة الأوروبية، والحداثة، وهو ما ساهم في نقله لهذه الصورة إلى مصر، وتأثره بهذه الأفكار الغربية ونقلها إلى المجتمع المصري بتركيبة خاصة بتوفيق الحكيم، الذيكان متأثرا بالثقافة العربية والإسلامية بشكل كبير، أيضا، وهو ما انعكس على كتاباته التي كان يختلط بها مزيج من الثقافة الغربية والعربية والإسلامية.

وأشار عيد إلى أن توفيق الحكيم حينما عاد من أوروبا عقب فشله في الحصول على الدكتوراه، تم تعيينه بشكل مؤقت في محكمة الإسكندرية، وقد كان “موظفا مزوغاتيا” يمضي في دفتر الحضور ثم ينصرف ليجلس على مقهى بجوار المحكمة، وهو المقهى الذي شهد كتابته لروايتي “أهل الكهف”، و”عودة الروح”.

وأوضح أنه بالنظر إلى المراسلات التي كانت بينه وبين الدكتور مصطفى مشرفة فقد كان يقول لـ “الحكيم” أنه كما أن تشارلز ديكينز مؤلف وروائي معبر عن الثقافة الإنجليزية، فتوفيق الحكيم يعتبر أفضل معبر عن الثقافة المصرية.

ولفت إلى أن توفيق الحكيم ظل في مرحلة معارك كبيرة طوال حياته، حيث اشتبك في معركة طويلة مع الشيخ الشعراوي، بسبب “حوار مع الله ” الذي نشره توفيق الحكيم في جريدة الأهرام، وهو الأمر الذي اعترض عليه الشيخ الشعراوي بشكل كبير.

وقال السيناريست الكبير محمد السيد عيد إن توفيق الحكيم نضج فكريا بشكل كبير وتغيرت مواقفه، بعد أن عمل نائبا فيالأرياف، فقد اختلفت طريقة حبه لمصر بوضع يده على المشاكل الموجودة في المجتمع المصري وخاصة في المجتمع الريفي، وصور شكل البشاعة التي يعيشها الناس في الريف وذلك في رواية “يوميات نائب في الأرياف”.

والغريب في هذه الرواية أنها لم تقم على الصراع بين الخير والشر ولكنها قامت على عملية الوصف لحال المجتمع المصري، وهذا ما ساهم في التنبه لمشكلات المجتمعات الريفية، وفق عيد.

وأوضح أنه توفيق الحكيم دائما يعتبر هو بطل جميع أعماله الروائية،وكان يكتب دائما من وقائع تجاربه، وبالرغم من الضعف الفني لإحدى رواياته وهي “عصفور الشرق” إلا أنها كان ذات بعد فكرى مهم جدا.

ولفت إلى توفيق الحكيم لم يكتب إلا مجموعتين قصصيتين بواقع 29 قصة، وقد تميزت قصص الحكيم بالطابع الفلسفي ويعتبر هو رائد القصص الفلسفية فيمصر، وأيضا مجموعة من الافكار الخاصة بتوفيق الحكيم والتي حاول أن يؤكد عليها فيقصصه

وقال “على سبيل المثال فالموت لدى توفيق الحكيم مجرد “صدفة”، وكان أيضا مشغولا بما سيحدث للإنسان بعد الموت، وقد خالف فيها المفهوم الإسلامي باعتقاده أن الانسان بعد الموت تتناثر بقايا جسده في صورة ذرات وجزيئاته في الكون”.