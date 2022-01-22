ثقافة وفنون

«معرض القاهرة الدولي للكتاب» يفتح 5 منافذ لبيع التذاكر

الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحمل شعار هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف
سلوى عثمان 10:18 م, السبت, 22 يناير 22 10:18 م, السبت, 22 يناير 22

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قررت اللجنة العليا ل « معرض القاهرة الدولى للكتاب » فى دورته 53 تشجيعا وتيسيرا على زوار  ، السماح للجمهور بالدخول الى مقره بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية دون الارتباط بشهادات تلقي لقاح فيروس كورونا نظراً لوجود مركز لتلقي اللقاح بالمعرض علي أن يطبق هذا الشرط على التواجد في المناطق المغلقة و المخصصة للأنشطة الثقافية والفنية فقط مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية المتعارف عليها حرصا على السلامة العامة . 

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كما قررت اللجنة فتح خمس منافذ بيع اضافية بجانب المنصة الإلكترونية لاستيعاب أكبر عدد من الزوار وتبسيط الإجراءات عليهم وتقرر أيضا دخول الأطفال تحت سن 12 سنة مجاناً، بالإضافة إلى كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، ويستقبل المعرض الجمهور يوميا اعتبارا  من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 27 يناير ويستمر حتى يوم 7 فبراير .

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يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحمل شعار هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف ، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

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بقلم سلوى عثمان

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