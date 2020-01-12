معرض القاهرة الدولي للكتاب.. السنغال ضيف الشرف وجمال حمدان شخصية العام (صور)

تشهد هذه الدورة طفرة فى عدد الأجنحة التي بلغت 808 أجنحة و900 دار نشر و42 مكتبة من سور الأزبكية

نظمت وزارة الثقافة مؤتمرا صحفيا اليوم لإعلان تفاصيل الدورة الـ 51 لـ ” معرض القاهرة الدولى للكتاب ” ، الذي تقام فاعلياته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، فى الفترة من 22 يناير إلي 5 فبراير القادم ، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع .

السنغال ضيف الشرف وجمال حمدان شخصية العام

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تفاصيل هذه الدورة لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب بالمؤتمر الصحفي؛ فتحل دولة السنغال كضيف شرف واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام .

وحضر المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب ، السفير ايلى، صايبى سفير دولة السنغال بالقاهرة، ووحيد عطا الله، نائب رئيس الشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات، محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين .

إيناس عبد الدايم : المعرض يمثل أحد صور استعادة مصر لريادتها الثقافية

وجهت عبد الدايم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرعاية معرض القاهرة الدولى للكتاب، والذى يأتى إيمانا بقدرة الإبداع على بناء الشخصية والارتقاء بالوجدان .

وأشارت عبد الدايم إلى دور القراءة فى خلق عقول مستنيرة، مضيفة أن المعرض يمثل أحد صور استعادة مصر لريادتها الثقافية خاصة بعد انتقاله للمقر الجديد اللائق بمكانتها الحضارية والتاريخية .

وأوضحت عبد الدايم أن هذه الدورة تم البدء في الإعداد لها فور ختام اليوبيل الذهبى العام الماضى لخروجها بالشكل الأمثل ، ووجهت الدعوة لكل أفراد المجتمع لزيارة المعرض باعتباره حدثا قوميا يبرز الوجه المضئ للوطن .

سفير السنغال : المشاركة ستعكس ألوان من الثقافة المتنوعة في السنغال

أبدى سفير السنغال سعادته بحلول بلاده كضيف شرف لهذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب ، والتى تأتى فى إطار توطيد أواصر الصداقة بين البلدين ، مشيرا إلى أن المشاركة تعكس ألوان من الثقافة المتنوعة فى السنغال.

د. هيثم الحاج على : المعرض بدأ مرحلة جديدة في تاريخه في دورته الـ 51

وقال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس هيئة الكتاب، إن المعرض بدأ مرحلة جديدة فى تاريخه انطلقت مع الاحتفال بيوبيله الذهبى العام الماضى.

وقال اإ وزير الثقافة رئيس اللجنة العليا للمعرض قامت بتشكيل لجنة لمتابعة الاستعدادات النهائية وتلافى الملاحظات التى ظهرت خلال فعاليات العام الماضى .

الحاج علي : 808 أجنحة و900 دار نشر و42 مكتبة من سور الأزبكية

أعلن الحاج على ، أعداد الأجنحة ودور النشر هذا العام، وقال أن هذه الدورة تشهد طفرة فى عدد الأجنحة التى بلغت ٨٠٨، ودور النشر ووصل عددها الى ٩٠٠ دار نشر، بالإضافة إلى ٤١ مكتبة من سور الازبكية .

وأضاف أنه لأول مرة يتم إطلاق تطبيق إلكترونى يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من الاصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها .

محمد رشاد : المعرض أكبر محفل متخصص في المنطقة العربية

قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن معرض القاهرة الدولى للكتاب أكبر محفل متخصص فى المنطقة.

وأضاف أنه كان هناك سعى لكافة الناشرين المشاركين إلى عرض أصدارتهم الحديثة خلال المعرض، حيث يعد الأول بالنسبة للاجندة الخاصة بهم سنويا.

وأشار إلى التيسيرات العديدة التى قدمتها وزارة الثقافة للمساهمة فى دعم صناعة النشر .

سعيد عبده : طلبات المشاركة إزدادت هذا العام

أوضح سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن طلبات المشاركة ازدادت هذا العام بعد نجاح الدورة السابقة التى شهدت انتقال المعرض الى مقره الجديد حيث تم قبول أكثر من ٩٥٪ من طلبات المشاركة طبقا للمحددات المعتمدة .

وزير الثقافة تتفقد قاعات المعرض

وبعد انتهاء المؤتمر تفقدت وزير الثقافة استعدادات قاعات مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية لاستقبال التجهيزات الخاصة بالاجنحة المشاركة .