معرض الصين الدولي للاستيراد يجذب أفضل الشركات الرقمية

قال لويجي جامبارديلا، رئيس “تشاينا إي يو” (ChinaEU)، وهي جمعية رقمية دولية تقودها أوساط الأعمال في بروكسل، إن معرض الصين الدولي للاستيراد هو دعوة موجهة للعالم للمشاركة في فرص السوق الصينية والعمل معا من أجل المنفعة المتبادلة، بحسب وكالة شينخوا.

وقال جامبارديلا إن “معرض الصين الدولي للاستيراد هو دلالة واضحة على دعم الصين للعولمة واستعدادها لفتح أسواقها أمام العالم، وتتمثل مهمته في توفير منصة للدول والشركات لتوسيع العلاقات التجارية وعرض الفرص داخل السوق الصينية الواسعة”.

ويرى جامبارديلا أن معرض الصين الدولي للاستيراد له تأثير اقتصادي عميق، حيث يساهم بشكل كبير في نمو التجارة الصينية وتعزيز التجارة العالمية في وقت تشتد فيه الحاجة إليه.

وأثنى أيضا على الحدث لتوفيره منصة فريدة للتواصل من خلال الجمع بين قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وخبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم. وقال إن هذه العلاقات يمكن أن تؤدي إلى فرص تجارية وأوجه تعاون جديدة.

ويرى جامبارديلا أيضا أن المعرض يعد منصة لإطلاق ابتكارات رائدة، مثل الروبوتات المتقدمة، ومركبات الطاقة الجديدة (السيارات التي تعمل بالكامل أو في الغالب بالطاقة الكهربائية)، واختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن هذه التكنولوجيات تعمل على تشكيل اتجاهات الصناعة ومواجهة التحديات العالمية.

كما يرى أن معرض الصين الدولي للاستيراد يعد منصة رئيسية فيما يتعلق بتشكيل تكنولوجيات المستقبل من خلال عمله كجسر بين المبتكرين والسوق، وتيسيره التبادلات التي تدفع التقدم والتبني.

وقال جامبارديلا إنه “بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يتطور معرض الصين الدولي للاستيراد بشكل أكبر، مع التركيز بشكل متزايد على الاقتصادات الرقمية والتنمية المستدامة والرفاه”.