معرض «أهلاً مدارس» بالأزاريطة يفتح أبوابه للجمهور حتى 11 مساءً لمدة أسبوعين

قررت إدارة معرض “أهلاً مدارس” الذى يقام فى أرض كوته بمنطقة الأزاريطة، أن تكون مواعيد العمل الرسمية للمعرض التى يفتح أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة الـ10 صباحًا حتى الـ11 مساءً وذلك على مدار أسبوعين ، حيث يتم طرح تخفيضات تصل لـ30% على جميع الأدوات المدرسية.

يأتى ذلك بعد أن تم افتتاح معرض أهلاً مدارس أمس بحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية و،اللواء هشام حسني حسن رئيس أركان المنطقة الشمالية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والعميد أحمد إبراهيم كامل مدير مديرية التموين بالإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، إن المعرض يضم كافة احتياجات الطلاب في موسم المدارس، ويعرض منتجات جيدة الجودة، بأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين.

وأضاف أن التخفيضات تتراوح بين 20 و30% على المنتجات المعروضة، والتي تلبي كافة احتياجات الأسرة المصرية في مختلف مراحل التعليم من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي.

وأشار إلى أن هناك ٤٧٠ معرضًا على مستوى محافظات الجمهورية، وما يزيد عن ٣٠٠ سيارة متنقلة للقرى والمناطق البعيدة، في إطار التضامن بين المجتمع المدني والقوات المسلحة والقطاع العام والخاص.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تكاتف جميع قطاعات الدولة لإقامة مثل هذه المعارض التي تعد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، وتحرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن، للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، جرّاء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم.