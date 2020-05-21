«معدل يومي طبيعي».. وزير التعليم العالي: لا نقلق لو سمعنا عن 500 أو حتى ألف إصابة كورونا (فيديو)

قال إنه "لا قلق لو سمعنا 500 أو 900 أو حتى رقم 1000 لكن لن نسمع 15 ألف أو 20 ألف أو 30 ألف (إصابة يومية)"

دعا وزير التعليم العالي د. خالد عبد الغفار، الخميس، إلى عدم القلق من وصول إصابات كورونا إلى 500 أو ألف إصابة، مؤكدا أن هذا وفق النسبة المئوية معدل يومي طبيعي.

وزير التعليم العالي : لن نسمع لدينا عن 15 أو 20 أو 30 ألف إصابة يومية لكورونا

جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح المرحلة الثالثة لمشروع “بشائر الخير 3” في الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع متسائلا: “السؤال الذي يطرح نفسه كيف نحدد نقطة الانعطاف أي الوصول لذورة الأعداد ثم كسرها ونزولها بعدها”.

وأضاف: “السؤال الثاني ما هو عدد الإجمالي المتوقع عند انتهاء الجائحة هل هو 36 ألف حالة حتى الوصول لصفر كورونا ؟”.

وتابع: “لا نقلق حال صعود الإعداد إلي 500 أو 700 أو 800 لأن هذا ليس المقياس في القلق لأن المهم هو النسبة المئوية للنمو”.

وأوضح أنه “من خلال متابعتنا للأرقام التي تبلغنا بها وزرارة الصحة ونضعها على الرسم البياني، فكان من 30 مارس إلى 15 أبريل نسبة تغير النمو من 8 إلى 10 بالمئة وكان حقيقية هذا رقم كبير”.

واستدرك: “لكن من أول 15 أبريل إلى 20 مايو يترواح معدل الزيادة اليومي من 5 بالمئة إلى 5.6 بالمئة وهذا معناه لا قلق لو سمعنا 500 أو 900 أو حتى رقم 1000 لكن لن نسمع 15 ألف أو 20 ألف أو 30 ألف (إصابة يومية)”

وأضاف: “المعدل اليومي طبيعي”.

وأعلنت الصحة الأربعاء أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 680 حالة وفاة.

وزير التعليم العالي: نتوقع الزيادة والأرقام في كورونا قبلها بأسابيع

وفي كلمته اليوم توقع وزير التعليم العالي د. خالد عبد الغفار، الخميس، إجمالي إصابات فيروس كورونا التي يمكن أن تحدث اليوم وحتى يوم 27 أو 28 مايو، مرجحا أن تكون بين 15 ألفا و20 ألفا.

وقال وزير التعليم العالي : “عندما يحدث تصريح في مصر عن الزيادة في حالات إصابات كورونا في مصر كنا نكون متوقعين هذه الزيادة والأرقام”.

وأضاف: “بدليل أننا كنا نتوقع أول ألف (إصابات) أو أول 5 آلاف قبلها بأسابيع”.

وتابع: “النهاردة 21 مايو بنقول إن اليوم أو بكره توقعاتنا تقول إننا سنصل إلى 15 ألف إصابة وتوقعتنا أن تصل في 27 و28 مايو إلى 20 ألفا”.

وقال: “إذن عن طريق تحليل البيانات والتنبؤ المستقبلي نستطيع أن نتنبأ بالأعداد لأن هذا يساعد المنظومة الصحية”

ويأتى مشروع بشاير الخير 3 استكمالاً لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2؛ ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة “مأوى الصيادين” العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و 624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، حيث تم إنجاز المشروع في عامين ونصف العام؛ شارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.