معدل نمو تأمينات الممتلكات فى السوق ينخفض إلى 15.9% خلال 2018/2019 (تفاعلى)

تطور معدل نمو تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال العشر سنوات الماضية منذ عام 2009/2010 حيث بلغ النمو 8.9% إلى 26.7% فى 2017/2018.

انخفض معدل نمو تأمينات الممتلكات فى السوق المصرية إلى 15.9% خلال العام المالى 2018/2019، مقابل 26.7% خلال 2017/2018، وذلك على الرغم من نمو معدل نشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات خلال العشر سنوات الماضية منذ عام 2009/2010 حيث بلغ النمو 8.9% إلى 26.7% فى 2017/2018.

وارتفع حجم أقساط تأمين الممتلكات والمسئوليات من 5.2 مليار جنيه فى 2009/2010 إلى 18.1 مليار جنيه فى 2018/2019، وشهدت معدلات نمو التأمين على الممتلكات تذبذبا واضحا فى السوق خلال العقد الماضى .

7.7% معدل نمو تامينات الممتلكات فى 2011/2012

وارتفع معدل نمو تأمينات الممتلكات إلى 9.3% فى عام 2010/2011 حيث بلغت الأقساط 5.7 مليار جنيه، فيما انخفض معدل نمو الأقساط إلى 7.7% خلال العام المالى 2011/2012 لتبلغ قيمتها 6.1 مليار جنيه.

وقفز حجم أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات إلى 14.2% فى العام المالى 2012/2013 وبلغت قيمتها 6.9 مليار جنيه.

وانخفض معدل نمو أقساط تأمين الممتلكات والمسئوليات بنسبة كبيرة فى عام 2013/2014 ليبلغ 8.5% وبلغ حجم الأقساط فى هذا العام 7.5 مليار جنيه.

واستمر المعدل فى الانخفاض خلال العام المالى 2014/2015 ،وبلغت النسبة 7.6% فيما بلغ حجم الأقساط 8.1 مليار جنيه وفقا للكتاسب السنوى الإحصائى عن قطاع التأمين والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن العام المالى 2018/2019.

قفزة فى معدلات النمو بعد التعويم

وعاودت معدلات نمو نشاط الممتلكات والمسئوليات للصعود خلال العام المالى 2015/2016 وبلغت 11% حيث بلغ حجم الأقساط 9 مليارات جينه.

وخلال عام 2016/2017 قفزت معدل النمو إلى 36.8% نتيجة قيام العملاء بإعادة تقييم أصولهم بعد تعويم الجنيه المصرى بقرار من البنك المركزى المصرى فى 3 نوفمبر 2016، وهو ما نتج عنه ارتفاع مبالغ التأمين وكذلك أقساط التأمين والتى بلغت 12.3 مليار جنيه.

وبلغ معدل نمو تأمينات الممتلكات 26.7% فى عام 2017/2018 حيث بلغت الأقساط 15.6 مليار جنيه ، وفى عام 2018/2019 بلغ معدل النمو 15.9% حيث بلغت الأقساط 18.1 مليار جنيه.

الجراف التالى يوضح تطور معدل نمو أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات خلال عشر سنوات فى السوق المصرية (النسبة مئوية % )