معدل الفقر في كينيا يتراجع 10.5%

رويترز أظهرت أرقام رسمية يوم الخميس أن نسبة الكينيين الذين يعيشون في الفقر هبطت 10.5% في 10 سنوات إلى 36.1%.وأرجع المكتب الوطني الكيني للإحصاءات هذا الهبوط إلى النمو الاقتصادي وتفويض موارد إلى السلطات المحلية.وقال المكتب في تقرير إن اقتصاد البلد الواقع في شرق أفريقيا نما بمتوسط بلغ 5.2 %

رويترز

أظهرت أرقام رسمية يوم الخميس أن نسبة الكينيين الذين يعيشون في الفقر هبطت 10.5% في 10 سنوات إلى 36.1%.

وأرجع المكتب الوطني الكيني للإحصاءات هذا الهبوط إلى النمو الاقتصادي وتفويض موارد إلى السلطات المحلية.

وقال المكتب في تقرير إن اقتصاد البلد الواقع في شرق أفريقيا نما بمتوسط بلغ 5.2 % سنويا في الفترة من 2006 إلى 2016 وهو ما ساعد في ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 % سنويا.

وساعد هذا في خفض نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 36.1 % في 2015-2016 من 46.6 % في 2005-2006.

وقال وزير المالية هنري روتيتش ”هذا التحسن الكبير في مستويات معيشة غالبية الكينيين يمكن إرجاعه إلى استثمارات الحكومة في البنية التحتية والقطاع الاجتماعي“.

وقال مكتب الإحصاءات إن 16.4 مليون شخص كانوا يعيشون تحت خط الفقر في الفترة التي أجري فيها المسح انخفاضا من 16.6 مليون قبل عشر سنوات عندما كان عدد السكان أقل بمقدار عشرة ملايين.

وانخفضت نسبة السكان الذين يعيشون في الفقر المدقع من 19.6 % في 2005-2006 إلى 8.6 % في 2015-2016 .