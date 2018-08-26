معدل السيارات المستوردة يقفز %84.6 خلال النصف الأول

■ هيونداى تزيح رينو من صدارة العلامات التجارية الأكثر استيرادًا■ 10 علامات تستحوذ على %75 من إجمالى الطرازات المفرج عنها من الإسكندرية شريف عيسى:قفز معدل الإفراج الجمركى للسيارات خلال النصف الأول من هذا العام %84.6، ليسجل 43 ألفًا و452 سيارة، مقارنة بمعدل الإفراج خلال نفس الفترة من العام الماضى،

■ هيونداى تزيح رينو من صدارة العلامات التجارية الأكثر استيرادًا

■ 10 علامات تستحوذ على %75 من إجمالى الطرازات المفرج عنها من الإسكندرية

شريف عيسى:

قفز معدل الإفراج الجمركى للسيارات خلال النصف الأول من هذا العام %84.6، ليسجل 43 ألفًا و452 سيارة، مقارنة بمعدل الإفراج خلال نفس الفترة من العام الماضى، التى بلغت 23 ألفًا و540 سيارة، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن منفذ الإسكندرية الجمركى.



شهدت كمية السيارات المستوردة والمفرج عنها جمركيًا خلال يونيو، نموًا كبيرًا بنسبة %135.8، ليتمكن وكلاء وتجار السيارات من توريد 7201 سيارة للسوق المحلية، مقابل 3045 سيارة، أفرج عنها خلال نفس الشهر من 2017.

رصدت «المال» تمكن 10 علامات تجارية من الإفراج عن 32 ألفًا و669 سيارة، بحصة تصل إلى %75.1، من إجمالى السيارات المفرج عنها جمركيًا من منفذ الإسكندرية خلال النصف الأول.



أزاحت «هيونداى» الكورية الجنوبية من إزاحة «رينو» من صدارة العلامات التجارية الأكثر استيرادًا للسيارات، خلال النصف الأول، بعد أن تمكنت من استيراد 7451 وحدة، بحصة تصل إلى %17.1، من إجمالى السيارات المفرج عنها من منفذ الإسكندرية الجمركى.



حلت «رينو» فى المركز الثانى فى القائمة بعد أن تمكنت من الإفراج عن 6778 سيارة، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو، لتستحوذ على حصة تصل إلى %15.6.

اقتنصت «تويوتا» المركز الثالث خلال تلك الفترة من هذا العام، بعد أن كانت فى المركز الخامس، بعد أن استطاعت استيراد 3403 سيارات، بحصة تقدر %7.8.

تقدم ترتيب «كيا» من المركز السادس خلال النصف الأول من العام الماضى، إلى المركز الرابع خلال هذا العام، بإجمالى 3045 سيارة، أفرج عنها جمركيًا، بحصة تقدر %7.8، وتراجع ترتيب أوبل إلى المركز الخامس، بعد أن كانت تهيمن على المركز الثالث لتتمكن من الإفراج عن 2779 سيارة، بحصة تمثل %6.4.



حققت «ميتسوبيشى» قفزة فى ترتيبها فى قائمة العلامات التجارية الأكثر استيرادًا للسيارات خلال تلك الفترة، باقتناصها المركز السادس، بعد أن كانت بالمرتبة الأربعين، بعد أن تمكنت من الإفراج عن 2513 سيارة، بحصة تمثل %5.8 من إجمالى السيارات المفرج عنها خلال تلك الفترة.



جاءت نيسان فى المركز السابع فى القائمة، بعد أن كانت تحتل المرتبة الثانية بإجمالى 1891 سيارة، بحصة سوقية تقدر %4.4، أما المركز الثامن فكان من نصيب العلامة الأمريكية «فورد»، التى فقدت مركزًا واحدًا مقارنة بالعام الماضى، لتتمكن من الإفراج عن 1699 سيارة، بحصة تصل إلى %3.9.

استقرت «فيات« بالمركز التاسع، دون أى تغيير ليصل إجمالى عدد السيارات التى تم الإفراج عنها خلال النصف الأول إلى 1600 سيارة، بحصة %3.6، أما المركز العاشر فجاء من نصيب العلامة الصينية «بايك» بإجمالى 1510 سيارة مفرج عنها، بحصة تصل إلى %3.5، مع العلم أنها كانت تحتل المركز الرابع والعشرين فى ترتيب العلامات التجارية الأكثر استيرادًا للسيارات، خلال النصف الأول من العام الماضى.



أشار أحمد الشامى، رئيس قطاع فولفو بمجموعة عز العرب، وكلاء سيارات فولفو وستروين وجيب وبرتون وأستون مارتن، إلى أن نمو معدلات استيراد الوكلاء من السيارات خلال النصف الأول من العام الجارى، يعكس النمو الذى يشهده سوق السيارات، بعد حالة الركود الذى أصابته خلال العام الماضى، عقب قرار تحرير أسعار الصرف.

أوضح ان مبيعات السوق بداية العام الحالى شهدت بداية تعافى الأمر الذى دفع الوكلاء لزيادة معدلات استيرادها من السيارات لسد الفجوة بين الطلب والعرض، موضحًا أن معدلات استيراد طرازات «فولفو» قد ارتفعت على الرغم من وقف استيراد العديد من الطرازات بعد أن قررت الشركة الأم نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، ووقف التخفيضات الجمركية التى تتمتع بها وفقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية.



قال عادل خضر، الرئيس التنفيذى بشركة المنصور للسيارات، وكلاء سيارات شيفروليه وبيجو وأوبل وMG، أن السوق انهارت فى مارس من العام الماضى بعد أن توقف عمليات البيع بشكل شبه تمام، عقب تراجع القوة الشرائية للجنيه، وارتفاع أسعار السيارات بنسبة كبيرة.



أشار إلى أن تراجع الطلب دفع كيانات السوق إلى تخفيض كمية السيارات المستوردة، بالاتفاق بين الوكيل والشركة الأم، بهدف تحقيق التوازن بين الطلب والعرض عقب قرار التعويم.

تابع: «مع بداية العام وتقبل المستهلك للأسعار الجديدة انتعش الطلب دون أن يقابله زيادة فى حجم الواردات من السيارات، ما أدى إلى حدوث فجوة بين الطلب والمعروض من أنواع السيارات، الأمر الذى تسبب فى تفشى ظاهرة الأوفر برايس «البيع للمستهلك بسعر أعلى من السعر الرسمى للسيارة والمعلن من قبل الوكيل».



أكد خضر أن قرار زيادة معدلات الاستيراد لم يحدث بالسعر التى واجهها الوكلاء فى الطلب، خاصة وأن الكمية المستوردة من الطرازات يتم تحديدها قبل بداية العام، ونتيجة لظروف السوق السيئة خلال العام الماضى، تم تحديد الحصة الاستيرادية من السيارات مع الشركة الأم بنسب تقل كثيرًا عن التى تحتاجها السوق.



أوضح أن غالية الوكلاء حاليًا لديه سياسة حذرة حيال النمو، الذى تشهده السوق، ما يجعل الزيادة فى الطلب تفوق حجم الواردات، وإن كان البعض بدأ بالفعل فى زيادة كمية السيارات المطلوبة من الشركة الأم، لتحقيق التوازن بالسوق.

قال أحمد الجوهرى، مدير مبيعات الشركة المتحدة لتجارة السيارات، وكلاء سيارات هيما والموزع المعتمد لكيا وميتسوبيشى ونيسان وغيرها من العلامات التجارية، إن هناك تحفظ من الوكلاء على زيادة معدلات الاستيراد على الرغم من نمو مبيعات الملاكى خلال النصف الأول بنسبة تصل إلى %40 وفقًا لتقديرات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».



أكد الجوهرى أنه من الصعب حاليًا مطالبة الشركة الأم بزيادة حصة مصر من السيارات لعدد من الأسباب، التى من أبرزها مخاوف الوكلاء والتجار من حدوث حالة من التشعب من الكميات والأنواع، ما يتسبب فى حدوث حرق للأسعار كالتى شهدتها السوق خلال الربع الأول من العام الماضى.

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