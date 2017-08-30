اقتصاد وأسواق

معدل التغير في أسعار الرخام والجرانيت خلال أغسطس

رضوى عبد الرازق: استقرت أسعار الرخام والجرانيت خلال شهر أغسطس، مقارنة بيوليو الماضى، فى دون حدوث أية تغيرات سعرية، فيما تراوح معدل التغير فى أسعار الرخام مقارنة بأغسطس 2016 بين 22.4 إلى 48.1%، وفى الجرانيت بين 25 إلى 34.6%، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات وم