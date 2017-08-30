اقتصاد وأسواق

معدل التغير في أسعار الرخام والجرانيت خلال أغسطس

رضوى عبد الرازق: استقرت أسعار الرخام والجرانيت خلال شهر أغسطس، مقارنة بيوليو الماضى، فى دون حدوث أية تغيرات سعرية، فيما تراوح معدل التغير فى أسعار الرخام مقارنة بأغسطس 2016 بين 22.4 إلى 48.1%، وفى الجرانيت بين 25 إلى 34.6%، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات وم
30 أغسطس، 2017 30 أغسطس، 2017

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رضوى عبد الرازق:

استقرت أسعار الرخام والجرانيت خلال شهر أغسطس، مقارنة بيوليو الماضى، فى دون حدوث أية تغيرات سعرية، فيما تراوح معدل التغير فى أسعار الرخام مقارنة بأغسطس 2016 بين 22.4 إلى 48.1%، وفى الجرانيت بين 25 إلى 34.6%، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وفيما يلى جدول بتغيرات أسعار الرخام والجرانيت مقارنة بيوليو الماضى وأغسطس 2016:

الرخام  :

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اغسطس

اغسطس

يوليو

22.4 %

0%

98

120

120

م2

جلالة لايت (ترابيع )

28.4%

0 %

109

140

140

م2

برلاتو (ترابيع )

23.5%

0%

81

100

100

م.ط

جلالة لايت (درج )

48.1 %

0 %

81

120

120

م.ط

برلاتو (درج

 

الجرانيت

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اغسطس

اغسطس

يوليو

34.6%

0%

260

350

350

م2

احمر اسوان ترابيع

26.9 %

0 %

260

330

330

م2

رمادى ترابيع

33.3 %

0 %

180

240

240

م.ط

احمر اسوان درج

25 %

0 %

180

225

225

م.ط

رمادى درج

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