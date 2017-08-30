معدل التغير في أسعار الرخام والجرانيت خلال أغسطس

رضوى عبد الرازق:
استقرت أسعار الرخام والجرانيت خلال شهر أغسطس، مقارنة بيوليو الماضى، فى دون حدوث أية تغيرات سعرية، فيما تراوح معدل التغير فى أسعار الرخام مقارنة بأغسطس 2016 بين 22.4 إلى 48.1%، وفى الجرانيت بين 25 إلى 34.6%، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
وفيما يلى جدول بتغيرات أسعار الرخام والجرانيت مقارنة بيوليو الماضى وأغسطس 2016:
الرخام :
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اغسطس
اغسطس
يوليو
22.4 %
0%
98
120
120
م2
جلالة لايت (ترابيع )
28.4%
0 %
109
140
140
م2
برلاتو (ترابيع )
23.5%
0%
81
100
100
م.ط
جلالة لايت (درج )
48.1 %
0 %
81
120
120
م.ط
برلاتو (درج
الجرانيت
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اغسطس
اغسطس
يوليو
34.6%
0%
260
350
350
م2
احمر اسوان ترابيع
26.9 %
0 %
260
330
330
م2
رمادى ترابيع
33.3 %
0 %
180
240
240
م.ط
احمر اسوان درج
25 %
0 %
180
225
225
م.ط
رمادى درج