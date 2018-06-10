معدل التضخم يهبط إلى 11.4% في مايو

خالد بدر الدين:أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية تراجع إلى 11.4% في مايو الماضى، بالمقارنة مع 13.1 % خلال أبريل من العام الجارى.وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 0

خالد بدر الدين:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية تراجع إلى 11.4% في مايو الماضى، بالمقارنة مع 13.1 % خلال أبريل من العام الجارى.

وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 0.2% في مايو من 1.5 في أبريل بالمقارنة مع نفس الشهرين من العام الماضى.

وذكرت وكالة رويترز أن معدل التضخم بلغ مستوى قياسيا مرتفعا يقارب 35% في يوليو الماضى، بسبب خفض دعم الطاقة ولكنه بدأ يتراجع تدريجيا مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.

وفقد الجنيه المصري نصف قيمته وارتفعت الأسعار بشدة بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد.